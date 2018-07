Tollé autour d'une photo de singe

La photo d’un Orang-outang exhibant le trophée du Mondial de football publiée dimanche soir après la victoire des Bleus sur le compte Facebook de l’avocat genevois Flavien Valloggia continue de faire des remous. De nombreux internautes ont été choqués, voyant dans cette image une association raciste entre le primate et les joueurs de couleur de l’équipe de France. Dès lundi, le principal intéressé a pourtant présenté ses excuses et enlevé la photo scandaleuse. Mais les réactions outrées se multiplient et prennent de l’ampleur.

Selon le «Blick», l’armée est consternée par le comportement de ce lieutenant-colonel et étudie la possibilité d’ouvrir une procédure à son encontre. Côté genevois, avons-nous appris, une procédure disciplinaire pourrait également être engagée par l’Ordre des avocats.

Procédure ouverte?

Le bâtonnier Lionel Halpérin confirme avoir écrit dans ce sens à Flavien Valloggia. «La publication de cette photo est problématique au regard du devoir de dignité des membres de l’ordre», explique-t-il. Dans son courrier, le bâtonnier rappelle à Flavien Valloggia quelques articles régissant les us et coutumes de la profession. Ils stipulent notamment que «dans tous les actes de sa vie professionnelle et privée, l’avocat donne l’exemple de l’honneur, de la probité, de la loyauté, de la dignité et de l’humanité et agit avec diligence».

Ceci y compris dans «l’utilisation des réseaux sociaux». Sans compter les prescriptions du Code suisse de déontologie qui enjoint aux hommes de loi de s’abstenir de toute activité susceptible d’ébranler la confiance placée en eux. Le plaideur mis en cause dispose de quelques semaines pour se déterminer et répondre à ce courrier. Selon sa réponse, l’affaire pourrait tout simplement en rester là. Ou alors conduire une commission disciplinaire à prononcer une sanction (blâme ou avertissement) après avoir analysé le cas.

Au sein de l’étude de Flavien Valloggia, la consternation prédomine. «Ce post est inadmissible, inacceptable et contraire aux valeurs que nous défendons», résume Christian Reiser qui s’exprime en tant que membre fondateur de l’étude et aîné des associés. Dès lundi, le collège des associés a parlé «entre quatre yeux» à l’avocat mis en cause et lui a fait «les remontrances qui s’imposaient». Pour Me Reiser, l’associé en question n’a pas mesuré la portée de son geste. «Mais son comportement a été blâmé et nous lui avons fait comprendre qu’il ne devait plus se reproduire». Au sein de l’étude «dans un souci de solidarité», le dossier Valloggia est aujourd’hui classé.

«Devoir d’exemplarité»

Interrogée à ce sujet, la présidente de la Commission fédérale contre le racisme, Martine Brunschwig Graf, indique: «Je veux bien croire que cet avocat n’est pas raciste et qu’il n’a pas eu forcément l’intention de blesser, mais il est inadmissible d’utiliser cette image de singe comme il l’a fait. Je regrette qu’il n’ait pas compris la portée symbolique de son geste, surtout dans le cadre du Mondial au cours duquel des cris de singe ont été émis, et après le Mondial, notamment en Italie, où l’on se moque des joueurs français de couleur en les traitant de singes avec un ballon. Dans ce contexte clairement raciste, utiliser une telle image revient à méconnaître les stéréotypes qu’elle véhicule. Or, en tant qu’officier, il a un devoir d’exemplarité.»

Loi et racisme

À noter que le Code pénal comme le Code militaire condamnent la discrimination raciale. L’article 261bis du Code pénal indique notamment que «Celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion (…) sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire.» (24 heures)