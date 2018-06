Un Islandais devient le «sex symbol» du Mondial

Inconnu avant le coup d'envoi de la Coupe du monde, l'Islandais Rurik Gislason a vu sa notoriété prendre des proportions hallucinantes depuis sa participation remarquée plus que remarquable au match nul (1-1) contre l'Argentine. La raison: une beauté froide du blond aux yeux bleus qui émeut la gent féminine, principalement en Amérique du sud.

Depuis samedi et sa trentaine de minutes sur le pré, le hashtag #sexyrurik fait fureur sur la Toile. Une agence de voyage argentine vend même ses séjours avec une photo du joueur de 30 ans, agrémenté du message suivant: «Les filles, qui veut s'inscrire?» Une publicité qui a trouvé un écho chez l'actrice brésilienne Gabriela Lopes. «Comment pouvez-vous être si beau?», s'est-elle interrogée.

Rurik Gislason, qui évolue en deuxième division allemande, travaille également comme mannequin pour la marque «66 North». En cinq jours, son nombre de followers sur Instagram est passé de 30'000 à plus 700'000. Et cela devrait encore augmenter ce vendredi avec la deuxième match de l'Islande contre le Nigéria.

I’d like to take a moment to thank Iceland for the view of Rúrik Gíslason.

You have done the world a great service ???????????????????? pic.twitter.com/l08qKVtwJf