Ces cartons jaunes qui pourrissent la vie du coach

La vie d’un coach mondialiste, même quand les résultats sont à la hauteur des espérances, n’est pas un long fleuve tranquille. Il arrive toujours un moment où un casse-tête le rattrape. Où il passe de l’addition classique au calcul différentiel pour composer son équipe. Pour Vladimir Petkovic, cet instant est arrivé. Comment gérer les cartons jaunes déjà récoltés par son groupe pour composer l’équipe qui affrontera aujourd’hui le Costa Rica, tout en minimisant les risques de suspension pour le huitième de finale qui se profile?

Évidemment, la FIFA va remettre le compteur des avertissements à zéro. Mais ce ne sera qu’avant les quarts de finale. Jusque-là, chaque joueur ayant récolté deux jaunes se verra suspendu pour le match suivant. Aujourd’hui, quatre Suisses – et pas les moins importants – pourraient entrer sur la pelouse de Nijni-Novgorod sous le coup de cette menace. Valon Behrami, Fabian Schär et Stefan Lichtsteiner ont vu jaune contre le Brésil. Quant à Xherdan Shaqiri, c’est face à la Serbie, en enlevant bêtement son maillot durant la célébration, qu’il a écopé d’un carton bien inutile.

Pour Vladimir Petkovic, le dilemme est réel. Mais, fidèle à lui-même, le sélectionneur n’a pas étalé ses états d’âme mardi devant la presse. «Je ne fais que penser à gagner le prochain match. J’attendrai donc le dernier entraînement (ndlr: mardi à 17h30 et mercredi), nous verrons alors qui joue. Comme d’habitude, j’alignerai la meilleure équipe possible.»

«Difficile de gérer Behrami»

Le fan aux aguets en est quitte pour multiplier les suppositions. D’autant que Valon Behrami, l’un des principaux concernés et présent au côté du «Mister» face aux médias, n’a vraiment pas clarifié les éléments, bien qu’interpellé avec malice par un journaliste: «Valon, si tu étais l’entraîneur, sachant que tu risques une suspension et que tu as eu des petits soucis physiques ces derniers jours, est-ce que tu ferais jouer Behrami demain?» Hilare, le tôlier de la Nati a d’abord rétorqué avec humour, tirant même un sourire à son coach: «Si j’étais entraîneur, ce serait difficile pour moi de gérer Behrami.» Avant de relancer plus sérieusement: «L’entraîneur nous voit sur le terrain, et après il fait ses choix en fonction. J’ai à chaque fois envie d’être sur le terrain – et si je prends un carton jaune, c’est égal. L’équipe ne doit pas avoir ça en tête. Il faut tout donner, être à 100%, sans penser à ce qui pourrait arriver si l’un ou l’autre d’entre nous prenait un avertissement.»

Voilà pour la façade. Derrière, sûr que ça cogite, car la gestion d’un groupe est un pilotage en finesse, mais où les philosophies sont multiples. Plusieurs autres sélections ont déjà donné l’exemple. Depuis lundi, on voit d’ailleurs les sélectionneurs gérer leur groupe en fonction des cartons et de l’état de fatigue des joueurs clés. La Russie s’est par exemple passée de Alexandr Golovin, son maître à jouer, contre l’Uruguay. Didier Deschamps, mardi, a brassé ses cadres, gardant au chaud Paul Pogba, Corentin Tolisso et Blaise Matuidi, tous trois sous la menace d’une suspension. Enfin l’entraîneur belge Roberto Martinez a déjà prévu au moins cinq changements, dont trois – Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne et Thomas Meunier – pour les protéger d’un second carton jaune et les avoir à disposition pour la phase d’élimination directe.

Situations différentes

Leurs situations sont toutefois différentes de celle de Vladimir Petkovic. La France et la Belgique ont assuré leur qualification avant le troisième match de groupe. La Suisse, bien que très bien positionnée, court encore un petit risque. Ainsi, il est fort probable que le sélectionneur gère individuellement ses quatre joueurs de manière différente. On pourrait très bien imaginer qu’il se passe de Stephan Lichtsteiner, son capitaine, trop précieux lorsqu’il faut verrouiller le couloir aux adversaires qui se profilent, à savoir l’Allemagne, le Mexique ou la Suède. Vladimir Petkovic pourrait d’autant plus se le permettre que Michael Lang est plus qu’une doublure sur le côté droit.

En revanche, le patron hésitera probablement à briser l’élan de Valon Behrami, dont le corps en mode diesel pourrait mal réagir à une pause d’une dizaine de jours. Idem pour Fabian Schär et Xherdan Shaqiri, du moins tant que la situation des qualifiés ne sera pas éclaircie. La stratégie pourrait donc évoluer en fonction du résultat du match entre le Brésil et la Serbie. Un récital brésilien pourrait à coup sûr faciliter les décisions. (24 heures)