Désenchantée, la Suisse subit la polémique sans l’amplifier

La célébration des buteurs suisses divise les conseillers nationaux vaudois et genevois

Lisa Mazzone, conseillère nationale (Verts/GE)



«C’est pathétique de sauter sur le moindre prétexte pour créer des divisions qui n’existent pas. Sans ces deux joueurs suisses, notre équipe ne serait peut-être même pas à la Coupe du monde. C’est aussi la preuve que l’immigration et l’intégration contribuent au rayonnement de la Suisse. De manière plus générale, je suis attristée de voir que les tensions entre Serbes et Albanais sont toujours aussi vivantes, réciproquement.»



Fathi Derder, conseiller national (PLR/VD)

«Cette polémique est grotesque. Où est le problème? Sur le moment, j’ai trouvé ce geste beau, et même émouvant. C’était nettement plus classe que les sifflets du public serbe. C’est impossible de sortir ce match, et cette Coupe du monde d’ailleurs, du contexte politique. L’équipe de Suisse reflète cette intégration réussie des populations étrangères dans notre pays, qui est fondamentalement multiculturel.»



Ada Marra, conseillère nationale (PS/VD)

«Je regrette les gestes nationalistes en tous genres. Le procès de la «suissitude» de Xhaka et Shaqiri n’a pas lieu d’être pour autant. Sans forcément avoir des origines étrangères, tout le monde est composé de plusieurs appartenances. On peut être Vaudois ou Valaisan, Romand ou Alémanique, homo ou hétéro, de gauche ou de droite, etc. Au-delà de ça, j’ajouterai qu’il ne faut pas oublier qu’il ne s’agit que de football.»



Benoît Genecand, conseiller national (PLR/GE):

«Comme beaucoup, j’ai regardé le match en direct. J’ai un avis nuancé. Ce geste a une portée symbolique. On ne mime pas un aigle bicéphale comme on mimerait des oreilles de lapin. C’est rarement prometteur lorsque le football fait dans la politique. Cela dit, remettre en question la «suissitude» des joueurs ne me traverse même pas l’esprit. Les buts suffisaient en eux-mêmes à répondre aux provocations serbes.»



Samuel Bendahan, conseiller national (PS/VD):

«Ce qui me choque dans toute cette histoire, ce sont surtout les réactions et les dérapages de l’UDC. Idéalement, les footballeurs devraient s’exprimer surtout sur le plan sportif. Ce geste n’est pas très heureux. Les provocations font partie du football, un sport qui a encore bien des progrès à faire en termes de fair-play. On ne saura jamais ce qui est passé par la tête de Xhaka puis de Shaqiri au moment de célébrer leur but.»



Céline Amaudruz, conseillère nationale (UDC/GE):

«Le sport est censé fédérer, tout particulièrement quand l’équipe de Suisse livre un tel match. Et au lieu de cela on en est réduit à commenter les célébrations de deux joueurs. Devons-nous comprendre leur geste? En tout cas on ne peut pas les soutenir. Ce qui est certain, c’est que cela ne devrait pas se reproduire. Je relève surtout que les joueurs devraient apprendre notre hymne et le chanter fièrement.»



Propos recueillis par Ugo Curty