«Donnez-nous un ballon, on saura l’utiliser, je vous le promets!»

Assis à la terrasse d’un café du centre-ville de la capitale serbe, Perica Ognjenovic a pris le temps de parler de ce qu’il aime le plus au monde: le football de son pays. Actuel sélectionneur de l’équipe nationale M18, l’ancien ailier technique et rapide du Real Madrid vaut la peine d’être écouté.

Perica Ognjenovic, quelle est la place du football en Serbie?

Elle est irremplaçable. L’équipe nationale allait moins bien ces derniers temps. Nous n’avions plus participé à un grand tournoi depuis 2010. Mais comme toujours, il suffit que l’on gagne le premier match et l’engouement revient comme par magie. Regardez l’Étoile Rouge, elle a joué tous ses matches de Ligue Europa devant un stade plein cette saison: 50 000 personnes à chaque rencontre. On aime le tennis, le basket et le volley aussi. Mais rien ne surpasse le football. Lorsque l’Étoile Rouge a gagné la Ligue des champions en 1991, ça valait quatre titres de champion du monde de basket.

Et dans le même temps, les stades sont vides en championnat…

La Serbie, c’est noir ou blanc. On a des soucis d’infrastructures qui nous pénalisent lourdement. Entre autres problèmes…

Justement, comment expliquer que les stades soient aussi délabrés? La Roumanie, par exemple, va accueillir des matches de l’Euro 2020 dans un stade magnifique à Bucarest. Pourquoi la Serbie en est-elle incapable?

Vous avez raison, nous ne sommes pas plus ou moins en retard que la Roumanie sur le plan économique. Le problème ici, c’est que le gouvernement a la volonté de dépenser le moins possible pour le football. Y compris pour les infrastructures. Les clubs n’appartiennent pas à des structures privées et cela nous pénalise. On a l’espoir que cela change, car il existe des impulsions. Un nouveau stade national est en préparation, le projet est avancé. On en a besoin.

Pourquoi le gouvernement ne s’implique-t-il pas plus, comme en Russie par exemple?

En fait, en Serbie, ça peut aller très vite dans les deux sens. Je m’explique: voilà dix ans que l’on n’a pas de succès. Alors, le gouvernement tourne la tête. Mais attendez que la sélection gagne de nouveau et la machine s’enclenchera… C’est toujours comme ça ici. Si vous avez du succès, tout le monde vous soutient. Sinon, vous pouvez toujours courir. C’est pour ça que c’était très important de participer à cette Coupe du monde. En Serbie plus qu’ailleurs.

Vraiment?

Mais oui! En Suisse, le budget alloué au sport varie peu d’un an à l’autre. Un pour cent, deux peut-être. Je me trompe? Ici, c’est tout ou rien.

Par contre, même sans argent, vous arrivez toujours à «produire» des footballeurs de talent. Pourquoi?

La Serbie est un pays de sport. On a ça dans les gènes, dans le sang, je ne sais pas comment vous expliquer… En fait, on a l’instinct de compétition en nous depuis petit. En général, les problèmes arrivent après et ils sont presque toujours d’ordre politique. Mais donnez-nous un ballon, on saura l’utiliser, je vous promets!

Votre avis sur le football suisse?

À l’époque où je jouais, je n’en pensais pas grand-chose. Aujourd’hui, en tant que sélectionneur M18, je vois l’immense progression qu’a connue votre pays. C’est impressionnant. La Suisse travaille désormais très bien avec les jeunes et je suis admiratif de la façon dont vous intégrez les différentes cultures. Il y a des influences balkaniques, africaines, latines et je dois dire que j’ai été bluffé par le niveau de vos sélections M17 et M18 très récemment. Lorenzo Gonzalez (ndlr: ex-junior du Servette FC, aujourd’hui à Manchester City) en particulier. Quel joueur! Il est puissant, technique, rapide. J’ai dû changer la tactique de mon équipe à cause de lui lors d’un match du Tour Élite en 2017. Il est plus fort que Sergio Agüero au même âge.

Avez-vous un souvenir particulier lié à la Suisse?

Je me rappelle un match amical en été contre Servette, à Genève. On était le Real Madrid, donc on est arrivé très confiants, détendus. Et là, un joueur nous a mis la misère. Un certain Martin Petrov, vous vous souvenez? C’était en 2000, on a perdu 4-3 alors qu’on pensait gagner 5 ou 6-0 (rires). (24 heures)