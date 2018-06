Embolo et Gavranovic titulaires avec la Suisse

Pas de calcul: Vladimir Petkovic avait averti tout le monde, il s’y tient. La Suisse doit d’abord valider son ticket pour les huitièmes de finale ce soir contre le Costa Rica, lors de ce troisième et dernier match du groupe E. Alors pour y parvenir, le «Mister» aligne sa meilleure équipe. Deux changements interviennent par rapport au onze de base qui avait commencé contre la Serbie: Embolo remplace un Zuber malade, qui est resté à l’hôtel, et Gavranovic prend logiquement la place d’un Seferovic qui n’aura jusque-là, sait-on jamais, rien fait en Russie.

Cela signifie que la Suisse aligne Shaqiri, Lichtsteiner, Schär et Behrami, ses quatre joueurs sous la menace d’une suspension pour le possible huitième de finale, en cas de deuxième carton jaune reçu ce soir. Une prise de risque qui n’empêchera pas Petkovic de s’adapter en cours de match, peut-être.

Avec les résultats du groupe F, la Suisse sait sait déjà ce qui l'attend. Si elle termine première de son groupe - cela passe par une victoire sur le Costa Rica et cela se joue éventuellement avec la différence de but avec le Brésil -, elle jouera contre le Mexique, qui a terminé deuxième malgré sa défaite 3-0 contre les Suédois. Si la Suisse termine deuxième, alors elle affrontera le Mexique, l'Allemagne ayant été battue 2-0 par la Corée du Sud et étant éliminée de ce Mondial. Une humiliation historique pour la Mannschaft.

Suisse - Costa Rica, coup d’envoi à 20 heures en Suisse.

L’équipe de Suisse: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Embolo; Gavranovic. (24 heures)