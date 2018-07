Encore une fois, la Suisse a le cœur brisé

Encore une fois! Oui, encore une fois un de ces rendez-vous manqués qui vous laisse les bras ballants, le cœur brisé. Pourtant, la Suisse y croyait. Elle le voulait, ce quart de finale de Coupe du monde. Elle l’espérait plus que tout dans un élan commun qui avait réuni toute une nation.

A lire: La Suisse n’a pas changé

L’illusion s’est brisée mardi à Saint-Pétersbourg sur un rocher suédois. La Suisse est tombée faute d’avoir provoqué son destin autant qu’en raison de l’adversaire, terrassée par un tir dévié par la chaussure de Manuel Akanji (66e). Une frappe arrivée dans le cours du jeu comme un diable qui jouera son rôle maléfique jusque dans les dernières secondes d’un match tendu mais loin d’être flamboyant. Pilotant les mains du gardien suédois Robin Olsen, le démon s’est fait un malin plaisir à refuser à la Suisse le bonheur d’une égalisation inespérée après un coup de tête de Haris Seferovic (91e). En revanche, quelques secondes plus tard, comme pour bien montrer qu’il avait choisi son camp, il poussera la malice jusqu’à permettre à l’arbitre de brandir un carton rouge contre Michael Lang pour une faute de dernier recours.

Suisse pas à la hauteur

Pathétiques coups du sort qui anéantissent la fierté. Vu le parcours qui les a menés en Russie, leur bataille contre le Brésil ou leur coup d’éclat contre la Serbie, les hommes de Vladimir Petkovic auraient été dignes de s’offrir une sortie avec les honneurs. Mais les honneurs, ils ne les ont pas cherchés. Car, disons-le franchement, la Suisse n’a pas été à la hauteur des espoirs placés en elle. Rarement, la Nati n’a réussi à mettre en danger une Suède passée experte dans l’art d’éteindre ses adversaires.

Dès les premières minutes de jeu, la Suisse a couru dans le piège, lorsque les Suédois sont venus les chatouiller avec un pressing jusque dans les cinq mètres de Sommer. Empêtrée dans les mailles du filet jaune tissé à mi-terrain, elle a été incapable de remonter le terrain sereinement avec le ballon. Il aurait fallu plus de vitesse dans les choix, de luminosité dans la passe en profondeur, d’énergie dans le coup de reins pour éliminer le premier adversaire. Autant de qualités dont le milieu de terrain n’a jamais fait preuve, à l’image de Granit Xhaka, détonateur sans percussion dans le jeu offensif et déboussolé dans son replacement défensif. À dire vrai, la comparaison avec le buteur suédois Emil Forsberg, capable d’éliminer avec légèreté dans le rond central, avant de servir des caviars à ses coéquipiers, a fait mal aux yeux.

D’une manière générale, c’est toute l’équipe qui est passée au travers n’assumant pas son rôle de favori. Le groupe n’en a pas fait assez pour renverser son destin et prolonger son aventure russe. Est-ce la trouille? La suffisance? Il faut espérer que ce soit ni l’un ni l’autre. Car avec son passé commun de plusieurs années, cette équipe estimait avoir grandi mentalement avec des joueurs aguerris dans les championnats les plus difficiles. Un retour en arrière serait incompréhensible. Quant à la suffisance, ce serait encore bien plus grave, inexcusable même, surtout lorsque l’on joue le match de sa vie et de l’histoire d’un pays. Sur ce point-là aussi, la comparaison avec l’état d’esprit suédois, sans parler de la ténacité japonaise et l’abnégation russe des derniers jours, plonge l’observateur dans le désarroi. Comme en 2014 au Brésil ou en 2016 en France, la Suisse a donc raté sa sortie. Une habitude qui, à force, va devenir une évidence. Quand il s’agit de se dépasser, de sortir du mode «gestion», la machine se grippe. Face à la Suède, on a attendu en vain ce petit trait de génie qui d’un geste transforme un match. Certes, Xherdan Shaqiri a tenté, jusqu’à revenir à la hauteur de ses milieux défensifs, faute de prendre en défaut son adversaire direct. Et Ricardo Rodriguez s’est projeté vers l’avant, faisant preuve d’un bel état d’esprit. Mais qu’en est-il des autres?

C’est avec ces doutes que la Nati revient au pays. Et avec ces démons pesants qui placent un pied droit au mauvais endroit. Pour l’histoire, ce sera une ligne de plus dans la longue liste de ces détails qui révèlent le fossé qu’il existe entre une équipe moyenne et les champions. Mais qui n’atténue en rien la douleur provoquée par les espoirs déçus. (24 heures)