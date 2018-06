Il en faudra bien plus mardi contre la Suède

Réactions

Breel Embolo



«Après dix premières bonnes minutes, on a souffert. C’était un match très compliqué mais le plus important c’est qu’on se soit qualifiés. Nous n’avons pas réussi à tenir après le premier but. Le Costa Rica avait à cœur de montrer ses qualités. Nous devons nous calmer désormais pour préparer la suite.»



Yann Sommer



«Nous sommes très contents d’être qualifiés pour les huitièmes de finale. Le Costa Rica a été très dur dans les duels. Nous n’étions pas prêts pour ça. C’est dommage aussi d’encaisser ce deuxième but à la fin. On doit corriger beaucoup de choses pour faire mieux contre la Suède. Même sans Lichtsteiner et Schär, on peut y arriver. J’ai confiance dans les joueurs qui les remplaceront.»



Vladimir Petkovic



«Nous avons atteint l’objectif minimum. C’est l’essentiel. Par contre, je suis un peu déçu par cette partie contre le Costa Rica. À nous de prendre les mesures qui s’imposent. Nous n’avons pas été concentrés comme il aurait fallu l’être. Désormais, c’est à ceux qui prendront les places de Schär et de Lichtsteiner de se donner à 120%. C’est là qu’on verra la force du groupe.»



Valon Behrami



«Nous n’avons pas réussi à faire les choses simplement. Nous sommes une équipe qui ne peut exister que si elle donne tout. Ce n’était pas le cas contre le Costa Rica et on a souffert. Ce 8e de finale sera un grand moment pour la Suisse. Nous avons les armes pour faire quelque chose mais nous devons arriver avec une autre mentalité que face au Costa Rica.»



(Ugo Curty)