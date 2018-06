Ils veulent payer les amendes des Suisses

Rilind Reka a vibré à la victoire de l'équipe de Suisse face à la Serbie. Et l'amende infligée par la FIFA l'a indigné. Ce Kosovar d'origine et analyste chez Morgan Stanley à New York a donc décidé d'ouvrir un financement participatif pour payer les amendes des trois joueurs suisses, soit 25'000 dollars, raconte 20 Minuten.

Comme il l'explique sur la page GoFundMe, «ils ont apporté joie et bonheur à tous les Suisses et Albanais du monde, prenez un moment pour les soutenir». La page ouverte voici 14 heures au nom des trois joueurs a déjà réuni plus de 11'000 dollars de la part de plus de 300 personnes et Rilind Reka précise bien que si l'Association suisse de football (ASF) refuse les fonds, ils seront remis à une oeuvre de charité.

«Tous derrière l'équipe suisse»

Muhamed Osmani a déjà donné 100 dollars. Le jeune homme de 32 ans habitant Gränichen (AG) voit son don «comme un signe que nous sommes tous derrière l'équipe suisse». Sur sa chemise figure la moitié d'une croix suisse avec l'aigle albanais.

Sadik Salijihi a également participé et il considère sa contribution de 5 dollars comme un geste symbolique. «Les joueurs peuvent facilement payer les amendes. Mais c'est ainsi que nous montrons que nous les soutenons», explique le jeune homme de 31 ans résidant à Bilten (GL). Et d'ajouter que la Suisse est un pays multiculturel, et les Albanais ont leur part dans le succès de la Nati.

Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri doivent s'acquitter d'une amende de 10'000 francs tandis que le capitaine Stephan Lichtsteiner écope d'une de 5000 francs. Selon la FIFA, les trois footballeurs ont contrevenu à l'article 57 en raison de leur comportement antisportif. Ils avaient signé avec les deux mains l'aigle albanais après les buts suisses face à la Serbie.

Même au Kosovo

L'amende infligée a également suscité des réactions au Kosovo, où le ministre du Commerce et de l'Industrie, Bajram Hasani, a promis de faire un don de 1500 euros, soit la totalité de son salaire mensuel, comme l'explique le Blick.

«Il n'y a pas d'argent pour les émotions que Xhaka et Shaqiri nous ont apportées quand ils ont célébré avec le double aigle. Ils n'ont été condamnés que pour ne pas avoir oublié leurs racines», a déclaré le ministre à la chaîne de télévision KlankosovaTV.

Il sait bien entendu que les joueurs n'ont aucune difficulté à payer cette amende. «Mais ce n'est pas la question. Le sentiment de fierté qu'ils nous ont donné en gagnant m'oblige à faire un don pour payer cette amende.» (nxp)