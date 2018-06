La Suisse avec Behrami pour affronter la Serbie

On prend les même et on recommence. Ce soir, la Suisse défie la Serbie à l’Arena Baltika dans la même formation qui a affronté le Brésil à Rostov-sur-le-Don. Cela veut dire que le guerrier, touché en fin de rencontre face à la Seleção (il était sorti à la 70e, un adducteur gauche endolori), sera sur la pelouse au coup d’envoi.

La victoire dans la douleur du Brésil contre le Costa Rica (2-0 avec les deux buts dans les arrêts de jeu) n’a rien changé pour la Suisse: la défaite est interdite. Elle est quasi synonyme d’élimination. Rien d’officiel, c’est vrai, mais il faudrait compter sur une victoire de la Serbie contre les Brésiliens lors du dernier match, avec un succès helvétique contre un Costa Rica déjà éliminé et la deuxième place du groupe se jouerait au goal-average entre la Suisse et le Brésil. Le scénario est trop tiré par les cheveux. Même si rien ne sera définitif ce soir, quel que soit le résultat contre la Serbie, la Suisse sait qu’elle ne doit pas perdre pour rester maîtresse de son destin. Pour l’être totalement, elle doit d’ailleurs gagner. C’est bien, c’est exactement la philosophie partagée entre Petkovic et ses joueurs.

Et comme tous ont répondu présent contre le Brésil, avec des fortunes diverses dans la performance, c’est vrai, le sélectionneur a reconduit le même onze de départ. Qui s’articulera dans son traditionnel et maîtrisé 4-2-3-1, mais dans des schémas qui seront sans nul doute plus offensifs que face aux Brésiliens. C’est aussi la force de la Suisse que de savoir, à l’intérieur d’un système où elle a ses habitudes, moduler les géométries et les intentions. On verra ce soir ce que cela donnera.

La Suisse en 4-2-3-1 contre la Serbie ce soir:

Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic.