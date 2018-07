La Suisse commence avec Drmic et Zuber

Vladimir Petkovic a opéré des choix logiques pour le huitième de finale contre la Suède, ce soir. Si l’on se doutait bien qu’il ferait jouer Lang et Djourou en lieu et place de Lichtsteiner et Schär, tous deux suspendus, il aligne à nouveau Zuber sur le côté gauche du milieu et commencera avec Drmic en pointe de l’attaque.

Zuber, c’est pour la discipline: face à des Suédois qui filent vite vers le jeu de rupture, les qualités défensives de Steven Zuber sont un avantage. Embolo aurait pu prétendre au poste, mais il est plus précieux dans la percussion et s’égare souvent dans le replacement défensif. Petkovic n’a pas voulu prendre ce risque. Pour Drmic, c’est sans doute la forme du moment qui parle. Seferovic étant transparent depuis si longtemps, le «Mister» avait bien essayé Gavranovic, avec succès d’ailleurs en seconde période contre la Serbie. En revanche, contre le Costa Rica, titulaire, le buteur de Dinamo Zagreb n’a pas su saisir sa chance. Et c’est au contraire Josip Drmic qui a pris la sienne en le remplaçant à vingt minutes de la fin. Une tête qui s’écrase sur la lucarne, un but superbe: le revenant (après sa blessure) de Mönchengladbach a montré tout son appétit. De plus, il est rapide et pourra prendre la profondeur face à la défense suédoise. Sans parler de son jeu de tête, le «petit» Gavranovic ne pouvant régater à ce niveau.

Enfin, pas de surprise donc derrière. Lang pour Lichtsteiner, c’était l’unique choix. Et la titularisation de Johan Djourou s’imposait aussi d’elle-même, tant l’expérience du Genevois, son jeu de tête et sa puissance dans les contacts seront essentiels. De plus, il jouera à droite en défense centrale, sans perturber le côté gauche où se trouve Akanji. Nico Elvedi, concurrent de Djourou pour la place, n’était pas au bénéfice du même passé, encore moins pour ces matches couperets à un Mondial.

La Suisse est donc prête pour le grand moment: une place de quart de finaliste l’attend et il faudra battre la Suède pour l’obtenir.

La Suisse en 4-2-3-1

Sommer; Lang, Djourou, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Drmic.