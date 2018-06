La Suisse en rêve, après les paroles, les actes

Presque solennel et pompeux, le moment consacre un accomplissement sans son aboutissement. Un premier pas, attendu, qui en appelle un autre, tellement plus grand. La Suisse est en huitièmes de finale, elle défiera la Suède à Saint-Pétersbourg, il fut un temps où, en dépit des occasions magiques qui s’ouvraient alors, cela aurait suffi. De ces bonheurs minuscules, la Suisse de Petkovic ne veut plus. Mardi soir, elle a rendez-vous avec son destin. Elle peut devenir la première sélection helvétique à se qualifier pour les quarts de finale d’un Mondial depuis 1954. Elle peut marquer l’histoire du football suisse. Cela tombe bien: c’est exactement ce que les Xhaka, Shaqiri, Lichtsteiner, Sommer & Cie se promettent ouvertement de faire depuis deux ans.

«Écrire l’histoire», c’est le leitmotiv de Vladimir Petkovic. Il a caressé cette occasion en France, lors de l’Euro 2016, éliminé comme toujours en huitièmes de finale, aux tirs au but contre la Pologne cette fois. Mais un Mondial! Porter ce projet à bout dans le plus grand tournoi planétaire: voilà qui a encore plus d’allure. Alors il faut voir comment s’y prendre devant cette montagne que la Suisse n’a plus escaladée depuis soixante-quatre ans.

Il faut d’emblée dire une chose: viser l’exploit contre la Suède, c’est une chance. Ici, aucune forfanterie. Les Suédois, ce ne sont ni les Allemands (encore que ceux de cette année semblaient bien pâles) ni les imprévisibles Mexicains (capables de se surprendre eux-mêmes dans le pire, face aux Suédois justement). Bref, entre une Suisse qui n’a perdu qu’un seul de ses 25 derniers matches (c’était en octobre 2017 à Lisbonne, contre le Portugal), une Suisse qui pointe au 6e rang du classement FIFA quand la Suède émarge à la 24e place, l’occasion est bien réelle.

«La Suisse est favorite»

Michael Wagner, du quotidien suédois «Aftonbladet», ne dit pas le contraire. «Beaucoup de Suédois se réjouissent de jouer contre la Suisse, sourit-il, lui qui a été dépêché à Togliatti. C’est moins impressionnant que le Brésil dans l’esprit des gens. Maintenant, ceux qui connaissent le football sont plus prudents. Ils savent les qualités de votre équipe. Franchement, pour moi c’est clair: la Suisse est favorite pour ce huitième de finale. Je ne dis pas que cela sera simple, le collectif et le jeu défensif de la Suède sont impressionnants, mais il y a beaucoup plus de qualité dans le groupe suisse.»

Peut-être. Mais encore faudra-t-il les exploiter. Comment faire pour passer l’épaule devant les solides Vikings? Petit tour dans le musée des horreurs de ce Suisse - Costa Rica pour voir où appuyer.

Concentration

Du grand n’importe quoi durant toute la rencontre, la concentration allant et venant. À l’image d’Embolo: on peut bien sûr relever ses tentatives de percussion, en puissance, mais ce sont surtout ses égarements dans le placement défensif qui ont régalé les Costaricains. Cela vaut pour d’autres. On veut croire qu’un huitième de finale suffira à mobiliser toutes les attentions.

Engagement

Voir Behrami refuser le contact (de peur de prendre un avertissement synonyme de suspension), c’est le regarder évoluer contre nature. Idem quand il recule, abandonnant Xhaka au milieu. Cela n’existera pas contre la Suède.

Percussion

Pour faire mal, il y a Shaqiri. Sauf quand il s’oublie trop souvent, comme mercredi soir. Il est bien le seul à éliminer son vis-à-vis dans le duel. À lui de trouver les intervalles: exactement ce qui a fait défaut contre le Costa Rica. Tiens: et si Dzemaili se proposait lui aussi plus souvent?

Réalisme

Face au double rideau de fer du 4-4-2 suédois, la Suisse devra se montrer efficace. Le paradoxe veut que si l’attaque inquiétait, la Suisse ait déjà marqué cinq fois. Bon, à part Drmic, cela n’a jamais été l’attaquant de pointe (Zuber, Xhaka, Shaqiri et Dzemaili). Drmic pourrait devenir calife à la place du calife devant. Sa vitesse parle pour lui, son but et sa tête sur la lucarne aussi.

Avec qui?

Lichtsteiner et Schär suspendus, Petkovic fera appel à Lang et Djourou. On voit mal Elvedi, sans expérience de ce niveau, passer devant le Genevois, par ailleurs irréprochable durant les qualifications, avant l’avènement d’Akanji. Petkovic dit assez souvent qu’il a confiance dans ses 23 joueurs pour que cela devienne une réalité. En tout cas, c’est plus que jamais le moment.

Quatre précédents, quatre frustrations

Mondial 1994, 2 juillet, huitième de finale: Espagne-Suisse 3-0

Une fabuleuse génération spontanée avait de l’or dans les pieds, mais pas l’habitude de ça. Si brillante contre la Roumanie, la Suisse des Sutter, Knup, Chapuisat, Sforza, Bickel, Geiger ou Pascolo, s’incline sans y croire contre les Espagnols.

Mondial 2006, 26 juin, huitième de finale: Suisse-Ukraine 0-0, 0-3 tab

Affreux moment à Cologne. Shevshenko ne faisait plus peur, la Suisse non plus. Elle n’ose rien, ne tente pas assez. La génération des Vogel, Frei, Müller, Magnin, Wicky, Djourou ne saisit pas sa chance. Juste avant les tirs au but, Köbi Kuhn ose la plus grande bourde de l’histoire: il sort son meilleur tireur de penalty, Alex Frei. Streller, Barnetta et Cabanas s’écrouleront lors de la séance de vérité, alors qu’un Zuberbühler touché par la grâce durant ce Mondial avait arrêté le premier penalty de Shevshenko! Si frustrant.

Mondial 2014, 1er juillet, huitième de finale: Argentine-Suisse 1-0 a.p.

Une occasion pour Xhaka et une autre pour Drmic en première période, un courage tout en calcul et un épilogue si cruel: une pichenette insensée et ratée sur Palacio du pourtant expérimenté Lichtsteiner, et c’est Messi qui file servir Di Maria pour le but de la 118e minute. Et encore, Dzemaili aura par deux fois le 1-1 au bout du geste: tête sur le poteau, reprise manquée ensuite.

Euro 2016, 25 juin, huitième de finale: Suisse-Pologne: 1-1, 4-5 tab

Petkovic y croyait déjà. Cela se joue à une tête ratée de Derdiyok sur la fin des prolongations. Et à ce penalty manqué de Xhaka, le meilleur suisse du tournoi, dans la série des tirs au but. À ne plus revivre.

(24 heures)