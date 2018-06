La Suisse n’a jamais rien volé, mais jusque-là, elle est vernie

À l’heure où beaucoup pestent sur la VAR (assistance vidéo à l’arbitrage), à tort ou à raison, certains pays ne font pas de vagues. Il y a d’un côté ceux qui se sentent lésés, qui aimeraient que la VAR soit infaillible et qu’elle intervienne toujours leur faveur, bien sûr. Et puis il y a les autres, comme l’équipe de Suisse, qui passent entre les gouttes et qui, sans jamais rien voler, ne sont pas à plaindre.

À quelques heures d’un Suisse - Costa Rica qui doit ce mercredi soir (20h) permettre aux hommes de Petkovic de s’offrir une place pour les huitièmes de finale, il faut espérer que cela dure.

Contre le Brésil d’abord

Tout a commencé lors du Brésil-Suisse du 17 juin à Rostov-sur-le-Don. Deux scènes ont fait passer un frisson dans les dos helvétiques.

D’abord le but égalisateur de Steven Zuber. Seul au milieu de huit Brésiliens (gardien compris), il prend sa position préférentielle en poussant Miranda dans le dos. Il conclut ensuite d’une tête victorieuse et le ralenti diffusé sur les écrans géants du stade trahit le stratagème. Chance: l’arbitre renvoie le pleurnichard Neymar à ses études. Alors qu’il aurait pu vérifier la validité du but, il entérine le 1-1.

Ensuite, toujours contre le Brésil, c’est ce duel entre Akanji et Gabriel Jesus qui a fait débat. Le défenseur suisse semble ceinturer l’attaquant auriverde, qui tombe. Rien, selon le directeur de jeu. Une vérification avec la VAR pour en avoir le cœur net? Même pas, circulez. Il n’y a rien à voir!

Deux cas qui auraient pu faire basculer le match en faveur de la Seleção, deux séquences qui seront ignorées par l’arbitre et par ses collègues de la VAR, nichés dans une salle bardée d’écrans, à Moscou.

Contre la Serbie ensuite

Deuxième match pour la Suisse, le 22 juin à Kaliningrad contre la Serbie. En seconde période, alors qu’il y a 1-1 et que Shaqiri n’a pas encore crucifié le portier serbe, il y a une scène pour le moins litigieuse. Elle implique Lichtsteiner, Schär et Mitrovic, le poison de l’attaque serbe. L’homme a déjà fait des misères à Schär, notamment lors du premier but de la 6e minute. Là, dans la confusion, il s’écroule. L’arbitre demeure impassible, pas de penalty, pas de recours à la VAR non plus. Cela vaudra un torrent d’insultes en tous genres dans les médias serbes pour M. Felix Brych, l’arbitre allemand de la rencontre.

Et puis il y aura encore l’affaire de la célébration des buts de Xhaka et de Shaqiri, rejoints par Lichtsteiner. Les trois joueurs seront punis, mais éviteront la suspension: c’est sans doute parfaitement logique, à vrai dire on se demande même pourquoi ils ont reçu une amende et un blâme, mais enfin, là aussi la Suisse a évité le pire.

Les attitudes de Neymar

De quoi susciter des jalousies. On s’empresse de dire tout le mérite de la sélection helvétique. Réduire ses performances dans ce Mondial à des heureuses décisions (ou non-décisions) arbitrales, serait injuste. Pour tout dire, il faudrait s’interroger différemment: et si la Suisse récoltait tout simplement ce qu’elle sème? Vladimir Petkovic et les siens n’ont pas besoin de la bienveillance de l’arbitre pour être performante en Russie. Mais si parfois elle a pu en bénéficier, c’est peut-être parce qu’elle le mérite. On s’explique.

Le Brésil a Neymar: l’un des trois meilleurs joueurs du monde, qui a sans doute subi plus de fautes que tout le monde lors de Brésil-Suisse. Mais sa propension à théâtraliser la moindre de ses chutes, à se tordre comme un ver dans tous les sens une fois à terre, ainsi que son tropisme à simuler des penalties (comme contre le Costa Rica, merci la VAR pour avoir démasqué le tricheur), peut influer même inconsciemment sur l’arbitre. Cela vaut aussi pour les Serbes et Mitrovic en particulier.

A contrario, une équipe comme la Suisse, qui véhicule une image saine, qui ne s’acharne pas sur le directeur de jeu quand il prend une décision, ne fait pas de vagues. Et les remous, c’est bien tout ce que les arbitres détestent. On n’a jamais que les faveurs que l’on mérite. Mais la Suisse ne comptera pas sur une quelconque mansuétude contre le Costa Rica. Elle a largement les moyens de faire sans. (24 heures)