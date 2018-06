La presse serbe furieuse contre Xhaka et Shaqiri

La presse serbe a dénoncé samedi comme une «provocation honteuse» les célébrations de Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka au cours de la victoire de la Suisse (2-1) contre la Serbie à la Coupe du monde.

Xhaka, né en Suisse de famille kosovare, et Shaqiri, né au Kosovo, une ancienne province serbe majoritairement albanaise, ont célébré leur but en imitant l'aigle du drapeau albanais. Un geste considéré en Serbie comme un symbole de défiance.

Ils ont «célébré leur succès avec le signe de l'aigle noir effectué par ceux qui croient en la prétendue idée d'une Grande Albanie», a commenté le journal Blic. La «Grande Albanie» fait référence à une doctrine nationaliste visant à regrouper au sein d'un même pays tous les Albanais des Balkans.

Xhaka «a provoqué nos supporters de manière honteuse. Après avoir mimé un aigle faisant clairement allusion à ses origines albanaises, il a couru sur le terrain pour se montrer aux caméras», a regretté le journal.

Les médias, évoquant des «gesticulations albanaises», ont aussi remarqué la présence des drapeaux suisse et kosovar sur les crampons de Shaqiri.

Du côté de Pristina en revanche, la presse a salué une «prestation extraordinaire» des deux joueurs, raillant «l'hystérie» déclenchée par les gestes de Xhaka et Shaqiri. Le président du Kosovo Hashim Thaci a félicité sur Twitter les deux buteurs et toute l'équipe suisse pour sa «victoire bien méritée. Fier de vous! Le Kosovo vous aime!»

Congratulations to goalscorers Xhaka, Shaqiri and entire #Switzerland on a well deserved win! Proud of you ???????? #Kosova ju don!