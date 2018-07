Le match vu par un Suisse en Suède et par un Suédois en Suisse

«Si la Suisse gagne, les gens sauront d’où je viens»

Jean-Marc Chabloz rumine sa riposte depuis six semaines et la défaite suisse en finale des Mondiaux de hockey face à la Suède. «L’après-match était un peu difficile», se remémore ce Vaudois de 50 ans, devenu entraîneur de biathlon à Östersund, au centre de la Suède. «Surtout le lendemain, quand j’ai dû retourner au boulot et que j’ai revu mes collègues de travail. J’avais bien allumé tout le monde avant le match. On m’attendait au tournant. C’était un moment difficile, quoi… Je me suis fait chambrer pendant deux ou trois jours. Après c’était bon.»

Le match entre les deux équipes, ce mardi, dans un sport moins dominé par les Suédois, offre une belle occasion de revanche à Jean-Marc Chabloz, qui n’a pas prévu de se faire plus discret avant la partie. «J’ai un grand mât dans le jardin. Je vais hisser le drapeau suisse le jour du match. Il va flotter à fond, c’est clair et net.»

L’ancien champion de biathlon a déjà commencé à «monter les tours» avec Christina, son épouse suédoise, avec laquelle il suivra le match chez lui. «Il y aura mon neveu, aussi, précise-t-il. Je lui ai d’ailleurs demandé de m’acheter un maillot de l’équipe de Suisse, car on n’en trouve aucun ici.» Tout est prêt pour que la fête soit belle. «Ce match, je le sens pas mal. L’opinion publique est plutôt partagée, ici. Mais mon pronostic, c’est 2-1 en faveur des Suisses.»

D’ordinaire, les habitants de Suède ne célèbrent pas les succès sportifs en klaxonnant dans les rues. Mais Jean-Marc Chabloz, qui vit au pays depuis quinze ans, hésite déjà à faire une exception. «Je pourrais bien aller saluer mes voisins en voiture, glisse-t-il malicieusement. Ce qui est certain, c’est qu’en cas de victoire, j’écrirai à mes amis et collègues en leur disant que je n’ai pas pu voir le match, et en demandant si des Suédois peuvent me donner le score final. Et le lendemain je risque bien de me montrer sur le parcours de golf avec mon maillot de l’équipe de Suisse. On va voir d’où je viens!» Julien Caloz

«Je suivrai le match avec un drapeau suisse et un suédois»

Depuis deux mois, Nils Hutin Svensson en a vu de toutes les couleurs. Trois jours après avoir obtenu la nationalité suisse, ce désormais binational helvético-suédois de 32 ans a vécu un premier duel sportif entre ses deux nations. C’était en hockey sur glace. Plus précisément quand les joueurs de Patrick Fischer ont perdu la finale des Mondiaux face à la formation aux trois couronnes. Une rencontre émotionnellement intense, puisque la décision s’est faite après une séance de tirs au but. «Je l’ai très mal vécu, raconte ce chef de projet dans un bureau d’ingénieurs. J’étais content pour la Suède, que je soutenais. En même temps, j’étais triste pour la Suisse, qui est passée tout près d’un incroyable exploit.»

Ce mardi dès 16 heures, les nerfs de ce hockeyeur et entraîneur d’unihockey seront de nouveau mis à rude épreuve. «Comme je connais un peu moins cette équipe de Suède, mon cœur penchera pour Shaqiri et Cie. Mais ça va être dur. À chaque but inscrit, je serai tiraillé entre différents sentiments. Impossible de me libérer totalement.»

Né d’une mère suédoise qui vient de Sollefteå, à 600 km au nord de Stockholm, et d’un père suisse, Nils Hutin Svensson se fait souvent prendre à partie par ses collègues et amis. «Ça n’arrête pas! Depuis que l’affiche de ce huitième de finale est connue, on me chambre en disant que la Suisse prendra sa revanche au foot, après la défaite sur la glace de Copenhague. Un autre sujet revient toujours sur la table: celui de ma tenue. On me demande si je porterai un maillot de la Suisse ou de la Suède, poursuit cet habitant de Chesalles-sur-Oron (VD).

Pour la finale de hockey, j’arborais celui à croix blanche, car je venais de recevoir mon nouveau passeport. Mais cette fois je resterai neutre. Je suivrai le match en compagnie de ma femme et de ma mère. Avec un drapeau suisse d’un côté et un suédois de l’autre.»

Ce passionné de sport portera aussi l’écharpe spéciale tricotée par sa mère, aux couleurs des deux nations. Un cadeau original réalisé à l’occasion de sa naturalisation, en mai dernier.

Quoi qu’il en soit, pour Nils Hutin Svensson, la fin d’après-midi sera stressante. «Surtout parce qu’il s’agira d’une élimination directe. En même temps, j’ai tout à gagner, puisque à l’issue de cette rencontre l’une de mes deux équipes sera qualifiée pour les quarts de finale.» Pierre-Alain Schlosser (24 heures)