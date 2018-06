Les jours de la Nati se suivent et ne se ressembleront pas

Pour le prestige et la confiance, le souvenir si frais de ce nul fait du bien. La Suisse qui tient tête à un Brésil de parade, c’est toujours ça de pris. Mais dans ce moyen-courrier qui transporte ce mercredi l’équipe nationale à 2200 kilomètres de son camp de base, l’exploit n’en est déjà plus un. En cas de défaite contre la Serbie, il n’aura même servi à rien, la Suisse serait éliminée, sauf miracle. Les fantômes de Durban rôdent toujours: battre l’Espagne en 2010 pour ensuite rentrer à la maison sans atteindre les huitièmes de finale, c’est se prendre en plein nez la porte que l’on croyait avoir ouverte. Ce scénario catastrophe, les Suisses n’en veulent pas, bien sûr. «Non, on ne va pas revivre ce qui s’est passé en Afrique du Sud», a déjà martelé Valon Behrami.

Qui à la pointe de l’attaque?

Dans l’oblast de Kaliningrad, pas de droit à l’erreur. Le mot d’ordre est simple et complexe à la fois: il ne faut pas perdre. Un succès et la Suisse serait virtuellement qualifiée (si le Brésil bat le Costa Rica et la Serbie par exemple); un nul et il faudrait valider le ticket des 8es de finale contre les Costaricains le 27 juin. Mais l’épicerie n’intéresse pas les internationaux. Ils se concentrent sur ce deuxième match qui les attend et qui ne ressemblera pas aux autres. «C’est une de nos forces que de savoir s’adapter à différents systèmes de jeu, selon les circonstances, souligne Fabian Schär. Il y a cette volonté dans ce groupe d’être plus dominant que l’adversaire. Nous avons parfois essayé de le faire contre les Brésiliens. Après, nous devons être plus offensifs, c’est sûr, tenter plus de tirs. Et ne pas oublier non plus qu’en aucun cas nous ne pouvons perdre cette rencontre.»

Un coin du cerveau mobilisé pour cet impératif: ne pas perdre. Un autre coin qui se nourrit des ambitions légitimes de succès, pour être fidèle aux principes de jeu qui guident la sélection depuis plus de deux ans. La vérité n’est pas au milieu. La Suisse va vouloir jouer, elle va avancer, elle aura bien plus souvent le ballon que contre les Brésiliens. Et tout cela, il faudra le concrétiser.

Une fois encore, les regards se tournent vers l’attaquant de pointe. On doute que Vladimir Petkovic s’éloigne de son 4-2-3-1 qui fait la stabilité du groupe. Tout au plus consentira-t-il à quelques adaptations qui permettront à celui qui conduira l’attaque de se sentir moins seul. Mais qui sera cet homme-là? On sait toute la confiance que «Petko» accorde, depuis longtemps, à Haris Seferovic. Mais sa prestation contre le Brésil, même dans ce rôle ingrat de premier défenseur isolé devant, a surtout mis en lumière un manque flagrant de rythme (80 minutes jouées par à-coups avec Benfica en 2018) et aussi, en plusieurs circonstances, une difficulté à peser physiquement sur la défense adverse dans les duels. La question doit trotter dans la tête du «Mister»: avec ou sans Seferovic contre la Serbie?

Des Serbes grands et forts

On connaîtra la réponse vendredi. Mais plusieurs paramètres rentrent en ligne de compte. Notamment certains qui concernent les Serbes. À ce Mondial, la Serbie est en tête d’un classement: parmi les 32 nations présentes en Russie, elle est la sélection qui est la plus grande. La moyenne sous la toise pour les 23 joueurs de la sélection serbe s’établit à 186,7 centimètres. Personne ne fait mieux. Surtout pas la Suisse, qui pointe au 15e rang en émargeant à 182,9 cm. Petkovic et les siens ne pourront pas prendre les Serbes de haut. De plus, avec un poids moyen par joueur de 80,5 kg, les Serbes sont la troisième sélection la plus «lourde», derrière l’Islande et le Danemark. De quoi donner des idées à Petkovic?

Trois solutions si Petkovic se passe de Seferovic

1. Breel Embolo

Le plus jeune joueur de la Suisse est aussi l’un des plus puissants. Dans le défi physique qui attend l’attaquant, il pourra défier les défenseurs serbes, il semble parfaitement remis de ses pépins physiques à la cheville et à la cuisse. Une option intéressante pour ouvrir des espaces.

2. Josip Drmic

Le buteur de Mönchengladbach est de retour aux affaires après une vilaine blessure. Il a bien terminé la saison. Avec lui, Petkovic tient un joueur qui peut chercher la profondeur, la vitesse. Face à une défense un peu lourde, c’est un atout certain. Mais il faut prévoir de lui fournir de bons ballons.

3. Mario Gavranovic

Le buteur du championnat croate (24 buts cette saison entre Rijeka et Dinamo Zagreb) est en pleine confiance. Sa petite taille lui interdira d’exister sur les balles hautes. En revanche sa mobilité et son sens de la finition, unique en sélection, parlent vraiment pour lui. D.V.

