Mario Gavranovic et Breel Embolo titulaires

Le sélectionneur n'avait donc pas bluffé hier: il a bel et bien décidé d'aligner la meilleure équipe possible pour affronter le Costa Rica. Stephan Lichtsteiner, Valon Behrami, Fabian Schär et Xherdan Shaqiri, qui seront tous quatre suspendus pour un éventuel huitième de finale en cas de carton face aux "Ticos", vont tous débuter la partie. Pas de gestion préventive de la part du "Mister", donc.

Il y a cependant du changement en attaque. Malade, Steven Zuber est resté à l'hôtel. Il est remplacé sur le côté gauche par Breel Embolo, titulaire pour la première fois du tournoi. Enfin, Haris Seferovic semble avoir perdu sa place à la pointe de l'attaque. Mario Gavranovic sera l'avant-centre face aux Ticos ce soir. (nxp)