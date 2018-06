Nati: les 25'000 francs d'amende ont été réunis

Rilind Reka peut avoir le sourire. Le financement participatif qu'il avait lancé il y a deux jours pour payer les amendes des trois joueurs suisses a été couronné de succès. Le seuil des 25'000 dollars a été franchi dans la nuit de mardi à mercredi.

La page GoFundMe de son projet affiche même 25'539 dollars, et Rilink Reka demande d'arrêter les dons. «Nous avons atteint notre but», explique-t-il sur la page. Ce Kosovar d'origine et analyste chez Morgan Stanley à New York remercie tous les fans qui ont participé.

L'Association suisse de football (ASF) n'a pas encore pris position sur le projet et si elle refuse les fonds, ils seront remis à une œuvre de charité, avait précisé Rilind Reka.

Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri doivent s'acquitter d'une amende de 10'000 francs tandis que le capitaine Stephan Lichtsteiner écope d'une amende de 5000 francs. Selon la FIFA, les trois footballeurs ont contrevenu à l'article 57 en raison de leur comportement antisportif. Ils avaient signé avec les deux mains l'aigle albanais après les buts suisses face à la Serbie.

La Suisse rencontre le Costa Rica mercredi soir à 20h00 afin de valider sa qualification pour les huitièmes de finale. Dans l'autre match du groupe, le Brésil rencontre la Serbie. (nxp)