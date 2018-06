Personne ou presque ne croit aux chances suisses

Le choc Brésil-Suisse, c’est pour ce soir. La tension monte, la Seleçao semble si sûre d’elle que rien ne semble pouvoir la décontenancer. Pas même une Suisse gonflée d’ambitions légitimes. Cette assurance auriverde semble contagieuse. Parce que dans le centre de presse qui jouxte le stade, la presse internationale est unanime: le Brésil va l’emporter. Petit tour chez les collègues qui expliquent leurs pronostics.

Motokasu Oyatsu, Mainichi Shimbun (quotidien de Tokyo): 2-1 pour le Brésil. «Le Brésil est trop fort devant, notamment avec Gabriel Jesus et Neymar. Coutinho aussi. La Suisse reste une bonne équipe, on l’a vu à Lugano contre le Japon (succès suisse 2-0). Il y a Xhaka ou Shaqiri qui sont très forts. Mais le Brésil a trop de talents dans son effectif pour être inquiétée.»

Bruno Andrade, Goal.com (site internet brésilien): 2-0 pour le Brésil. «Le sélectionneur Tite est l’homme qui a changé le Brésil. C’est une nouvelle équipe, qui n’a rien à voir avec celle d’il y a quatre ans. Elle est tellement plus forte qu’avant que la Suisse n’a aucune chance.»

Carlo Pizzigoni, Sky Italia (TV italienne): 3-1 pour le Brésil. «Le Brésil est la meilleure sélection de cette Coupe du monde. Je pense qu’elle peut marquer dans les vingt premières minutes, après elle n’aura pas de souci. La Suisse est une bonne équipe, c’est certains. Mais elle se retrouve face à ce qui se fait de mieux actuellement.»

Sven Goldmann, Der Tagesspiegel (quotidien allemand): 2-1 pour le Brésil. «Le Brésil est très fort. Je l’ai vu en mars en amical à Berlin battre l’Allemagne 1-0. Offensivement, les Brésiliens n’ont plus rien à voir avec la sélection d’il y a quatre ans. Et en plus, ils ont un bon gardien avec Allison. L’équipe de Suisse aura pourtant son mot à dire. C’est pour cela que ce sera un 2-1 difficile pour la Seleção.»

Paulo Nomato de Souza, CampoGrandeNews (média brésilien): 3-0 pour le Brésil. «Parce que le Brésil est motivé, organisé grâce à Tite, l’homme déterminant de la sélection, parce que si la Suisse est une bonne équipe, la Seleção est plus forte.»

Allez, on jette l’éponge. Personne ne croit aux chances de l’équipe de Suisse. Enfin, presque. En désespoir de cause, nous nous sommes tournés vers un collègue suisse-allemand. Et là, miracle: pour la première fois, ce n’était pas l’écho d’une défaite inévitable qui résonnait à nos oreilles, mais un résultat positif.

Max Kern, Blick, (quotidien zurichois): 1-1. «Parce que la Suisse d’aujourd’hui a grandi, s’est améliorée. Et aussi parce que le Brésil va nous sous-estimer.» Merci Max de sauver l’honneur. On fera les comptes après le match. (24 heures)