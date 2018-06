Petkovic a lui aussi accès à la vidéo en cours de match

Bienvenue dans le football du futur. Il a commencé ici, en Russie, lors de ce Mondial 2018 et la VAR (assistance vidéo aux arbitres) n’est peut-être que la pointe de l’iceberg. La technologie qui envahit le terrain, c’est maintenant et cela dépasse largement le cadre d’une faute de main auscultée sous toutes ses coutures, au ralenti, ou d’une simulation de Neymar rattrapé par la patrouille. Non, il faut envisager la révolution dans sa globalité et considérer que le football 3.0 impose déjà ses nouvelles normes, tous azimuts.

Un exemple? Vous êtes Vladimir Petkovic, le sélectionneur de l’équipe de Suisse, en plein coaching durant un match de la Suisse. Vous avez le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond sur le flanc gauche, du côté de Rodriguez, et ce n’est pas le moment de se tromper, ce huitième de finale contre la Suède est déjà assez tendu comme ça. Eh bien vous demandez aussitôt une vidéo des trois derniers débordements adverses à Antonio Manicone, votre adjoint. Le Tessinois transmet la requête en tribunes à Vincent Cavin, qui s’exécute immédiatement. Le responsable de l’analyse vidéo, qui filme tout depuis les hauteurs, envoie dans la minute qui suit des images arrêtées et également des vidéos des actions voulues. Au prochain arrêt de jeu, vous pouvez voir ce positionnement douteux de Xhaka qui laisse le No 6 adverse venir faire le surnombre vers votre latéral. Recadrage instantané de votre milieu de terrain et la Suisse respire mieux.

Cette scène n’appartient plus à la science-fiction. Grosso modo, elle a eu lieu en Russie à quelques détails près. Jusqu’à ce Mondial, la FIFA interdisait toute communication entre les analystes vidéo et le banc de touche: le matériel récolté (données, images, vidéos) l’était pour une analyse ultérieure. Depuis cette Coupe du monde, c’est tout le contraire: ouverture totale, toutes les communications sont autorisées. Et c’est bien ce qui change tout.

Ils sont deux dans la tribune

Cela fait longtemps que l’analyse vidéo est un outil incontournable. Pour préparer un match. Là, elle entre sur la pelouse, en direct: interactivité instantanée entre le banc de touche, donc le sélectionneur, et la réalité filmée qui se projette sur une tablette. C’est bien de dessiner les tactiques à la craie au tableau noir, à l’ancienne. C’est mieux de vérifier le tout en temps réel, en choisissant la scène. Mais comment diable tout cela marche-t-il? Vincent Cavin lui-même décortique tout. «C’est une manière de fonctionner qui est nouvelle, explique l’analyste vidéo. Je parle de cette communication en direct avec le banc de touche. En fait, nous sommes deux en haut de la tribune, un assistant et moi. Et il y a Antonio Manicone en bas, sur le banc, à côté de Vladimir Petkovic. C’est Manicone qui a la radio avec le micro et l’oreillette (voir la photo). Il est à côté du sélectionneur et nous sommes donc tous reliés en permanence.»

Dix demandes par mi-temps

Dans les faits, outre le matériel radio, la FIFA a fourni des tablettes aux sélections, ainsi qu’une liaison sécurisée. «Nous avons eu peu de temps pour nous familiariser avec ce matériel, parce que la FIFA n’a livré le tout que la veille du premier match. Plusieurs sélections ont d’ailleurs fait l’impasse sur l’idée d’utiliser cette technique. Pas nous. De plus, alors que le matériel FIFA ne permet que d’envoyer des images fixes, nous avons profité de l’ouverture en développant des moyens qui nous sont propres pour envoyer également des vidéos, afin d’avoir accès aux mouvements dans leur globalité. Nous nous sommes entraînés à échanger ainsi en mars et lors du Suisse-Japon amical de Lugano.»

Résultat? L’échange existe bien, il est utile. «Nous utilisons les images arrêtées pour valider les schémas et les positionnements adverses, précise Vincent Cavin. En revanche, pour ce qui est de notre équipe, son placement, ses mouvements, nous nous appuyons plus souvent sur la vidéo. Nous nous concentrons sur la Suisse, parce que c’est là que nous pouvons avoir le plus d’influence. Je reçois ainsi près d’une dizaine de demandes d’Antonio Manicone par mi-temps. Auxquelles je réponds, bien sûr. Ce qui est intéressant, c’est que je vois le résultat depuis les tribunes.»

La solution contre la Serbie

Après la VAR, la VAT: video assistance for trainers (assistance vidéo pour entraîneurs). La Suisse en a tiré profit intelligemment lors du Serbie-Suisse du 22 juin. La vilaine première période nécessitait des corrections urgentes? Elles ont eu lieu en direct durant cette première mi-temps. «Nous étions face à ce que nous avions préparé en amont, pour affronter une équipe dont le onze de base culminait en moyenne à 188,1 cm, explique Cavin. Mais nous ne faisions pas ce qui était prévu.»

Bien sûr, l’œil de l’entraîneur avait vu le malaise depuis la touche. «Petkovic est très fort dans la lecture d’une rencontre, lance Cavin. Il sent les choses et, ça, la vidéo ne peut pas encore le faire…» Il n’empêche: pendant que la première période se déroulait, Petkovic et Manicone ont eu confirmation visuelle, ont peut-être relevé d’autres problèmes grâce à certaines images et ont déjà pu anticiper le replacement général à la pause. Par exemple un Behrami évoluant plus haut, comme toute l’équipe d’ailleurs. La Suisse fait partie des rares sélections à utiliser à la fois le matériel FIFA et son propre attirail pour envoyer des vidéos. «Et cela se fait dans le bon sens, assure Vincent Cavin. C’est le banc qui demande ce qu’il veut voir. C’est mieux ainsi: il ne faudrait pas que la technologie apporte de la confusion en perturbant inutilement les idées du sélectionneur.» (24 heures)