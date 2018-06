Plaidoyer en faveur d’un incompris, Granit Xhaka

La juxtaposition des images est imparable. Là, Valon Behrami, loup affamé, Neymar gisant à ses pieds; ici, Granit Xhaka, agneau édenté, presque absent du combat. Le Brésil-Suisse de dimanche soir a désigné ses héros dans un manichéisme saisissant. Behrami, et c’est tellement mérité, rafle tous les suffrages. À Xhaka l’opprobre: les critiques ou les vilaines notes lui font cortège, il a l’habitude. Mais avant les matches contre la Serbie et contre le Costa Rica, ses contempteurs feraient bien d’y regarder à deux fois avant de dénigrer le No 10 de la sélection.

Personne ne soutiendra qu’il a été brillant dimanche soir à Rostov: il n’a pas été assez incisif, il ne s’est signalé que rarement. En un mot, il n’a pas donné tout ce que l’on pouvait attendre de lui avec ses qualités techniques. Vraiment? N’y a-t-il d’autre horizon que ce constat rédhibitoire qui élève Granit Xhaka au rang des joueurs surfaits?

Les entraîneurs l’adorent

Pourquoi pas, au fond. Alors cela voudrait dire que tout le monde s’est trompé: Thorsten Fink et Heiko Vogel à Bâle, Lucien Favre à Mönchengladbach, Arsène Wenger qui a dépensé 40 millions pour le titulariser à Arsenal, ainsi qu’Ottmar Hitzfeld et Vladimir Petkovic en équipe de Suisse. Pour tous ces techniciens, il a toujours été un titulaire inamovible et précieux.

Cela n’empêcherait d’ailleurs pas Xhaka d’avoir tout simplement raté son match. Auquel cas il doit accepter les critiques. Sauf que, pour beaucoup, le brave Granit rate toujours son match. Ou presque. Il devrait être l’alpha et l’oméga de toutes les intentions helvétiques.

Le regard de Comisetti

Retournons la question: et si Xhaka n’avait pas raté son match? Forcément que la comparaison avec la débauche d’énergie d’un Behrami classe l’affaire. Mais dans d’autres domaines, sans doute moins spectaculaires qu’un tacle dans les chevilles de Neymar, Xhaka n’en demeure pas moins indispensable. Le placement défensif par exemple: une présence intelligente qui coupe une passe tout en couvrant un coéquipier, ce n’est pas glamour, mais c’est diablement précieux.

Pour l’observer depuis longtemps, Alexandre Comisetti, consultant RTS, développe: «Si l’on ne retient que quelques passes manquées, peu en plus, et qu’on le juge sur ça, on passe à côté du reste. Il faut une fois faire l’effort de le regarder, lui seulement, sur 90 minutes: là, on se rend compte qu’il a une réflexion globale de son rôle que 99% des joueurs n’ont pas. On voit alors ce qu’il apporte: le placement, oui, le mouvement, la réflexion et l’orientation à donner avec ses passes. En plus, à l’intérieur de cette orientation, le choix du rythme: passe forte, passe douce. Bien sûr qu’il aurait pu être meilleur contre le Brésil. Mais même sans briller il est incontournable. C’est une autre sphère, il lit des choses sur le terrain que les autres ne voient pas. L’incompréhension vient peut-être de là. Mais les techniciens qui ont travaillé avec lui en ont fait un joueur indispensable.» Il l’est évidemment pour la Suisse. Pour couvrir un Valon qui se lance sur Neymar, il faut un Xhaka pour anticiper le mouvement et couper le chemin, même si cela ne se voit pas.

Sur le plan des statistiques, le joueur d’Arsenal est le deuxième suisse en termes d’efficacité: 52 passes réussies sur 59, 88% d’efficacité. Il est derrière Akanji (68 sur 74, 92%) et devant Schär (47 sur 60, 78%). Sauf que Xhaka n’évolue pas en défense centrale mais au milieu et que, sur les passes offensives, il en est à 28 sur 34, taux de réussite de 82%. L’orientation? Xhaka ne fait rien au hasard. Il pense le foot. Quand il avait la balle dimanche soir, il s’est appliqué à une chose: soulager le flanc droit de la pression imposée par les Brésiliens.

Il a cherché à 14 reprises Rodriguez (latéral gauche), à 21 reprises Akanji (défenseur central gauche), à 12 reprises Zuber (milieu gauche). Intelligence du soulagement.

Xhaka peut faire bien mieux, il en a le talent. Il n’a pas été assez bon dans les duels et dans les récupérations notamment. Mais à mettre de côté cette élégante facilité qui passe pour de l’arrogance, on mesure le travail de l’ombre. La performance est là aussi, dissimulée. Et l’on se dit alors qu’il ne mérite pas toutes les critiques qui pleuvent sur lui. Et qu’il sera décisif contre la Serbie!

Et si l’on s’interrogeait aussi sur eux?

Haris Seferovic, 26 ans, 52 sélections, 12 buts

Il est le protégé de Petkovic à la pointe de l’attaque. Son sens du jeu, son intelligence dans le placement ont longtemps parlé pour lui. Mais son cas est devenu indéfendable. Contre le Brésil, perdu et amorphe dans les duels où il aurait pu être utile, Haris Seferovic a paru bien emprunté. Ce nul 1-1 est une performance d’équipe, c’est vrai, et il y a participé dans un rôle ingrat sans doute. Mais dans une équipe, justement, il faut parfois céder sa place. Avec 80 minutes de jeu avec Benfica en 2018, le «buteur» est à la peine. Petkovic lancera-t-il Embolo, Drmic ou Gavranovic à sa place vendredi soir à Kaliningrad? Le «Mister» a quelques jours pour prendre sa décision. D.V.

Blerim Dzemaili, 32 ans, 66 sélections, 10 buts

Il voulait jouer ce Mondial: il est titulaire. Tout va bien pour Blerim Dzemaili si l’on s’arrête là. Quand on creuse un peu à la lumière de sa performance contre la Seleção, dimanche, il faut nuancer. Dzemaili a retrouvé Bologne et la Serie A en janvier, après une saison à Montréal. À vrai dire, il manque désormais d’impact, malgré quelques éclairs. Mais il est un travailleur et a un avantage: dans le 4-2-3-1 de Petkovic, il y a peu de concurrence directe à sa place. À moins de déplacer Shaqiri. À Blerim de retrouver le rythme qui lui a manqué dans certains enchaînements ou au moment de certains choix, dimanche. La Suisse en aura besoin. D.V.

Steven Zuber, 26 ans, 13 sélections, 4 buts

Steven Zuber est un homme heureux depuis dimanche: après une petite poussette dans le dos de Miranda, il a inscrit, seul au milieu de 8 Brésiliens, le 1-1 pour la Suisse. Il est donc un héros. Mais qu’il ne se repose pas sur ces fragiles lauriers. Avant de faire pleurer le Brésil, voire après aussi, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Quelques intentions louables, oui, mais presque chaque fois vouées à l’échec. Il faudra que Zuber, s’il est sur le terrain vendredi soir puisque rien à part son but ne lui autorise l’optimisme, soit autrement plus présent dans le jeu et précis en rupture dès la première passe. Mais ce but l’a peut-être libéré. Vérification contre la Serbie. D.V. (24 heures)