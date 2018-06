Pourquoi la Suisse ne revivra pas le cauchemar de 2010

La tentation est grande de tracer des parallèles. Une sélection suisse qui commence un Mondial par un exploit – battre l’Espagne en 2010, tenir tête au Brésil en 2018 – et ce passé qui resurgit comme un cauchemar. Qui raconte cet exploit qui s’étouffe dans l’inutile, avec une Suisse qui quitte l’Afrique du Sud en catimini sans voir les huitièmes de finale.

Qu’en est-il aujourd’hui, avant ce Serbie - Suisse où la défaite, synonyme de probable élimination, est interdite? La crispation existe-t-elle, comme avant ce match perdu en 2010 contre le Chili, avec un Behrami expulsé injustement dès la 31e minute? Il dit aujourd’hui que ce moment précis, avec ce sentiment de culpabilité qu’il a fallu ensuite apprivoiser, l’a profondément changé. La Suisse, à travers les âges, huit ans après, doit faire la démonstration comme son meilleur guerrier qu’elle est plus forte, plus grande, qu’elle a appris la leçon. On veut croire que plusieurs raisons lui permettront de chasser les encombrants fantômes.

Petkovic n’est pas Hitzfeld

À chacun sa méthode. Ottmar Hitzfeld, drapé de son aura, imposait ses idées d’une main de fer. En 2010, il s’agrippait encore à son 4-4-2, sans faire dans la dentelle. Derdiyok avait réussi le match de sa vie avec la Suisse contre l’Espagne lors du miracle de Durban? Il était sur le banc contre le Chili pour faire place à un Frei sur une jambe, pourtant.

Vladimir Petkovic fonctionne différemment. Il sent son équipe, parle avec ses joueurs et installe un dialogue sous forme d’écoute réciproque. Cela lui a pris deux ans pour constituer le groupe actuel, de 2014 à 2016. Mais aujourd’hui, fort de cette vie en commun et des idées partagées, Petkovic est entendu, respecté.

La phrase:

«Il n’y a pas eu que des phases faciles à vivre. Il y a trois ans, il y a eu comme une crise d’avant mariage, à l’interne. C’est là qu’on a vu que les compétences sociales du sélectionneur étaient grandes.» Gelson Fernandes.

Une volonté de jeu pour argument

Ce que Petkovic a construit avec les siens se voit sur le terrain. En 2010, Hitzfeld spéculait sur l’erreur adverse dans un 4-4-2 sans idées. En 2018, les Suisses veulent être maîtres de leur destin. Autrement dit avoir la possession du ballon et dicter le jeu le plus souvent possible: c’est le 4-2-3-1 cher à Petkovic.

Cette volonté de jeu n’est pas toujours simple à appliquer, il faut parfois s’adapter comme contre le Brésil, mais enfin, il y a plus de chances de progresser en imposant ses idées à l’adversaire qu’en attendant qu’il trébuche.

La Suisse d’aujourd’hui a des principes de jeu, elle s’y tient, elle n’a pas peur. Autant d’atouts solides sur lesquels s’appuyer pour défier la Serbie.

La phrase:

«Nous savons analyser les situations et aussi comment jouer ensemble, en restant compact quand il le faut et en nous projetant devant aussi. Cela peut nous amener loin.» Haris Seferovic.

La force morale du groupe

La Suisse de 2018 est plus forte moralement. Ceux qui ont connu 2010 l’affirment clairement, on pense à Behrami, Shaqiri, Fernandes et Lichtsteiner. Il faut dire que plusieurs leaders naturels sont venus grossir les rangs du groupe. À commencer par ceux qui ont déjà gagné un titre mondial, celui des M17, en 2009: Rodriguez, Xhaka, Seferovic. Pour ceux-là, pas plus que pour bien d’autres, il n’est question de complexes. De plus, pour épouser pleinement la cause de Petkovic quant à la philosophie de jeu, ces idées partagées agissent comme un ciment. Cela permet à la Suisse de ne plus douter contre les petits. Et désormais de pouvoir tenir tête aux plus grands, comme ce Brésil.

La phrase:

«Nous ne nous affolons pas. Nous pouvons encaisser un but contre les Brésiliens et se dire, à la mi-temps, ce qu’il faut faire pour aller devant les gêner. Ce groupe est fort dans sa tête.» Stephan Lichtsteiner.

La force de caractère individuelle

Ce groupe s’est soudé ensemble autour de ses principes de vie. Il y a des affinités électives, mais toujours au sein d’une idée commune. À l’intérieur de cette bulle, il y a pourtant des caractères. Behrami par exemple, le patron, l’âme du groupe. Un problème? Il convoque le conseil d’équipe. Xhaka est capital aussi. Sur le terrain il observe et équilibre le groupe par son placement et ses orientations, même si certains s’obstinent encore à lui dénigrer ce talent supérieur. Que certains supporters ou médias serbes jettent de l’huile sur le feu en évoquant leurs origines et le fait qu’ils devraient jouer pour l’Albanie ou le Kosovo et pas pour la Suisse? Ils sont calmes.

La phrase:

«Le Kosovo, c’est le pays de mes parents, c’est mon sang, je ne l’oublierai jamais. Mais je suis né en Suisse, j’y ai fait mes écoles, je dois beaucoup à ce pays et j’ai logiquement choisi de jouer pour la Suisse. Le reste ne m’intéresse pas.» Granit Xhaka.

Qualité, intelligence et équilibre

En 2010, ils étaient sept internationaux à évoluer en Suisse. Pour ce Mondial un seul joue encore en Super League, Michael Lang (Bâle). Si tous n’ont pas le temps de jeu espéré, ils se frottent aux grands championnats. La qualité intrinsèque du groupe augmente, l’expérience aussi. Et comme Petkovic a bien fait les choses, le tout s’opère avec le souci de l’équilibre. Si Behrami ne peut pas tenir sa place ce vendredi soir, Zakaria est prêt. L’avenir est préparé. Idem pour le poste d’attaquant, s’il décidait de lancer quelqu’un d’autre que Seferovic. Il a une équipe intelligente à disposition.

La phrase:

«À ce niveau, la tête, cela représente 70% de ce qu'il faut avoir. L'intelligence, ce n'est pas de savoir bien frapper une balle. C'est de savoir pourquoi, c'est anticiper. Avec les résultats enregistrés, la Suisse a progressé dans sa manière d'aborder les échéances ou dans son style de jeu.» Vladimir Petkovic.