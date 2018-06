Une Suisse admirable met un pied au paradis

Il fallait peut-être d’abord danser avec le diable. Voir l’enfer sans brûler vraiment. En deviner les tréfonds jusqu’à en sentir les flammes quand, après seulement six minutes de jeu, tout bascule déjà. Un centre, une tête, un but: l’idée d’un supplice qui a placé immédiatement la Suisse devant ses responsabilités. Être mené au score par la Serbie dans le match qu’il ne faut pas perdre, c’est l’épreuve du feu. Il faut croire que cette sélection-là ne redoute rien. Parce qu’après, après cette première période si complexe, il a eu un voyage merveilleux, une seconde mi-temps exceptionnelle où toute une équipe a montré son caractère pour s’imposer 2-1. La Suisse est plus que jamais sur le bon chemin.

Il faut maintenant concrétiser tout cela contre le Costa Rica mercredi, avec un billet pour les huitièmes de finale. Un match nul suffira, mais on sait déjà que cette Suisse-là visera un nouveau succès. Pour commencer? Rêvons un peu. Parce que sur la base de sa seconde moitié de match, cette Suisse a de sérieux arguments. Bien sûr, la Serbie était à la peine physiquement. Mais il fallait prendre son courage à deux mains non seulement pour sortir de l’enfer, après le premier but serbe et surtout pour chercher encore la victoire après avoir égalisé.

Schär et Zuber mal inspirés

Mais il a fallu donc commencer par se brûler. Marqué au fer rouge, Schär, déjà en délicatesse face au Brésil, a subi et a craqué. La Serbie n’est pas le Brésil, mais avec ses grands gabarits, elle joue sur la puissance. Logique, rien de surprenant: du haut de ses 186,7 centimètres de moyenne générale pour ses 23 joueurs, la sélection serbe a des arguments. Pourtant, il n’aura fallu que six minuscules minutes pour mettre en déroute la défense suisse, Schär en particulier. Sommer lui avait sauvé la mise sur une première tête de Mitrovic. Sur la deuxième, en revanche, pas de miracle: la balle filait sous la latte sous les yeux impuissants du défenseur suisse.

Zuber avait aussi la tête basse. C’est lui, comme face au Brésil, qui perdait le ballon. Une relance de la tête hasardeuse il y a cinq jours; un dribble raté ce vendredi. Des détails qui n’en sont pas. La conséquence de cette grossière erreur – une prise de risque inutile sous pression – a plongé toute l’équipe dans le doute. C’est dans cette période de flottement que l’étouffement aurait pu être total et définitif.

Sur le terrain, cette Suisse, qui devait montrer de l’assurance, respirait mal. Suffoquait. Avait perdu ses idées. Bien sûr qu’il fallait bousculer et faire bouger le bloc serbe. Mais comment? Dans un réflexe de repli face au danger, Behrami avait terriblement reculé, pour se placer entre les deux centraux si souvent, trop souvent. Rien à voir avec ce qu’il fera après la pause, repositionné, venant chercher les Serbes haut.

Et puis comment faire pour porter le souffle plus loin, devant, quand l’homme qui doit l’accueillir, Seferovic, est sans air, sans rien, transparent comme contre le Brésil d’ailleurs? Vladimir Petkovic aura tout tenté pour donner confiance à son attaquant. Force est de constater qu’il doit miser sur Mario Gavranovic désormais. L’homme qui est entré à la pause.

Xhaka taille patron

La Suisse a été admirable, montant en puissance et en intentions. Et pour le symbole, c’est Granit Xhaka qui a tiré un boulet pour égaliser. Xhaka, celui que certains se plaisent à railler. Il a donné une leçon d’intelligence de jeu, orientant le jeu vers les espaces intéressants, ralentissant ou donnant du rythme. Un chef d’orchestre impérial. Son superbe tir n’est que la cerise sur le gâteau.

Le but de la victoire. Un symbole là aussi. Avec une tête parfaite d’Akanji. Un contrôle à l’orée des seize mètres de Xhaka: prise d’information, verticalisation vers Gavranovic qui donne dans le timing pour Shaqiri. Le reste, c’est cette pichenette et l’idée du bonheur. C’est tellement plus beau après avoir traversé l’enfer. (24 heures)