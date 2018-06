Une tape sur les doigts, pas de suspension

Pour une FIFA qui ne voulait surtout pas créer de précédent mais néanmoins envoyer un message, l’article 57 du Code de discipline était tout désigné, comme nous le laissions entendre lundi. Contrairement à l’article 54, qui prévoit deux matches de suspension au minimum pour qui a provoqué le public, son pendant plus «souple» offre un choix de sanctions moins sévères. Dans ce cas des trois joueurs suisses ayant mimé l’aigle bicéphale albanais – Xhaka, Shaqiri et Lichtsteiner –, les conclusions de la commission de discipline sont restées en surface: la violation de l’article 57 a été retenue pour le comportement antisportif.

C’est ce qui s’appelle ménager la chèvre et le chou, en prenant une décision politiquement correcte qui ne froissera personne ou presque. Et tant pis si, dans le fond, les trois internationaux ne méritaient ni l’amende (10'000 francs pour Xhaka et Shaqiri, 5000 francs pour Lichtsteiner) ni le «warning», cet avertissement en forme de tape sur les doigts, qui veut dire: «Attention, c’est pas bien, je t’ai à l’œil et si tu recommences je taperai plus fort.»

Non, ce qui est plus ennuyeux, c’est le temps perdu pour rendre le verdict. Il était un peu plus de 20 heures à Togliatti (18 heures en Suisse) quand la commission de discipline de la FIFA a annoncé les sanctions. Alors bien sûr que depuis samedi soir, quand la FIFA a ouvert l’enquête, plus rien n’était pareil. Quel congé mérité, dimanche, ont passé MM. Xhaka, Shaqiri et Lichtsteiner, sans savoir sur quel pied danser? Et le reste de l’équipe aussi, dans la foulée? Pas simple de mesurer l’énergie dépensée à se proclamer plus fort qu’une possible injustice.

L’usure psychologique?

Forcément, l’usure psychologique ne se raconte pas, ou alors elle ronge, sournoise, sans se signaler. Ce groupe est admirable de solidarité, il en a fait la démonstration sur le terrain lors de ce Mondial, en dehors aussi, depuis plus de deux ans maintenant. D’ailleurs, après le dimanche de congé, Gelson Fernandes et Michael Lang ont rappelé la force des liens. «C’est nous contre le monde entier», lançait sans connaître encore le verdict celui qui est annoncé à Gladbach après le Mondial. Personne n’en doute: à considérer Stephan Lichtsteiner, qui s’interrogeait il y a trois ans sur les figures d’identification manquantes dans une sélection plus assez suisse, venir imiter Xhaka et Shaqiri vendredi soir, on ne peut que saluer le revirement et, surtout, mesurer la solidité du ciment.

Mais à vérifier que cette Suisse conjugue l’union sacrée au présent, faut-il pour autant être persuadé que rien ne peut l’ébranler? Pas même cette menace qui, à la manière d’une épée de Damoclès, s’est agitée depuis deux jours au-dessus des têtes des trois joueurs dans le collimateur de la FIFA? Parce que, depuis qu’elle est en Russie, la Suisse a plus souvent entendu la tempête que le calme plat. La tourmente est toujours restée en marge d’un groupe formidable mais, tout de même, ça commence à faire beaucoup. Cela a débuté avec les pleurnichements des Brésiliens et surtout des fans de Neymar, si prompts à dire tout le bien qu’ils pensaient de Behrami. Et puis c’est désormais la polémique autour de la célébration possiblement insupportable qui a enflé depuis vendredi soir. Fernandes serein Gelson Fernandes balayait l’affaire avant même son épilogue, lundi. «Tout ça nous rend encore plus forts, souriait-il. Vous croyez sérieusement que les 150'000 messages envoyés par des Brésiliens ont perturbé Valon? Jamais de la vie. Au contraire. Maintenant, il y a eu cette polémique: pareil, on surmonte tout. Ensemble.»

On verra mercredi soir, quand la Suisse devra valider son ticket pour les huitièmes de finale contre un Costa Rica déjà éliminé mais toujours orgueilleux (voir les cas de figure ci-dessous). Il ne s’agit pas de se prendre les pieds dans le tapis après ce début de Mondial.

Les choix de Petkovic

Vladimir Petkovic devra aussi opérer des choix: s’il a donc ses 23 joueurs à disposition, il doit compter avec les avertissements déjà reçus par quatre de ses cadres: Lichtsteiner, Behrami, Shaqiri (maillot enlevé sur le 2-1 contre la Serbie, c’est ballot) et Schär. Peut-être que le Mister ne prendra pas le risque de tous les aligner, en vue d’un huitième de finale qui leur passerait sous le nez en cas de second avertissement. Ensuite, c’est plus simple, les cartons jaunes sont remis à zéro.

La Suisse s’envole ce mardi matin pour Nijni-Novgorod, théâtre du dernier match du groupe E, qui décidera du classement de la phase de poules.

Les cas de figure avant le dernier match contre le Costa Rica

Après les savants calculs d’organismes spécialisés, la statistique tombe: la Suisse aurait 96% de chances d’obtenir son billet pour les huitièmes de finale. Il est temps de voir comment: à la 1re ou à la 2e place du groupe E? Corollaire, contre quel premier ou quel deuxième du groupe F? Observons les cas de figure.

1. La Suisse perd contre le Costa Rica.

Le pire scénario n’est pas définitif. Il «suffit» que le Brésil batte la Serbie et la Suisse peut bien encaisser 12 buts costaricains qu’elle termine deuxième. Si Brésiliens et Serbes font match nul, alors la 2e place se joue à la différence de buts contre la Serbie: si la Suisse perd par plus d’un but d’écart, elle passe à la trappe; si elle ne s’incline que 1-0, il ne faut pas que le nul Brésil - Serbie dépasse le 1-1. À 2-2, la Suisse est éliminée. Enfin, si la Serbie s’impose, c’est la différence de buts avec le Brésil qui intervient. Il faut perdre peu et espérer des Serbes efficaces, toujours pour la 2e place du groupe.

2. La Suisse fait match nul.

Elle est qualifiée. Mais à quelle place? Si le Brésil gagne ou fait match nul, il reste devant, la Suisse finit deuxième. Si le Brésil perd, c’est la Serbie qui termine à la 1re place et la Suisse à la deuxième.

3. La Suisse gagne.

Si le Brésil l’emporte aussi, alors la différence de buts ou le nombre de buts marqués indiqueront qui est en tête du groupe. La Suisse devra «mieux» gagner que le Brésil pour terminer première. En cas d’égalité parfaite (par exemple le Brésil gagne 2-1 et la Suisse 2-0), alors c’est le classement du fair-play (cartons jaunes et rouges reçus) qui départage les équipes. En dernier lieu seulement, un tirage au sort.

Si la Suisse est en huitièmes de finale, c’est où et contre qui?

Où: à Samara, juste à côté de Togliatti, si elle termine à la 1re place. À Saint-Pétersbourg si elle est deuxième.

Où: à Samara, juste à côté de Togliatti, si elle termine à la 1re place. À Saint-Pétersbourg si elle est deuxième.

Contre qui? Contre le deuxième du groupe F si la Suisse est première. Contre le premier du groupe F si la Suisse est deuxième. Et là, tout est encore ouvert: le Mexique tient la corde pour finir premier, mais l'Allemagne et la Suède sont en embuscade, voire la Corée du Sud pour la 2e place.