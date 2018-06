Zakaria a tout d’un grand, Petkovic avait tout prévu

Pas de récit imaginaire, juste une chronologie merveilleuse. L’histoire de Denis Zakaria, qui promène aujourd’hui son regard vierge sur les boulevards oubliés d’une ex-cité soviétique, Togliatti. Durant les trajets entre le stade d’entraînement et l’hôtel sécurisé, il est libre de mesurer le chemin parcouru. En 2015, il était encore sur la touche avec Servette en Challenge League. En 2016, déjà titulaire à YB, il participait à l’Euro avec la Suisse en spectateur, parmi les élus mais sans avoir sa chance. Dimanche, désormais incontournable à Mönchengladbach, il a remplacé à la 70e le guerrier Behrami contre le Brésil, pour sa première apparition en Coupe du monde. Zakaria a 21 ans, il est le deuxième plus jeune des 23 Suisses de ce Mondial derrière Breel Embolo. Vertige de l’élévation.

Retour sur terre quand on lui parle. L’exploit contre la Seleção? Pas de nature à lui faire tourner la tête. Neymar? Non plus. «Il fait tout plus vite que les autres, dit le Genevois. C’est vraiment dur de défendre sur lui. Mais nous avons su fermer les espaces. Et puis c’était dimanche. Ce qui est impressionnant, c’est qu’aussitôt le match terminé, nous avons tous «switché» sur la Serbie. Immédiatement. Parce que si ce nul nous a mis sur le bon chemin, nous ne sommes pas encore au bout de la route et nous le savons.»

Désarçonnant. Il y a deux ans, le gamin de 19 ans qui découvrait l’Euro 2016 n’était encore que sourire et candeur. Le jeune homme de ce Mondial est toujours solaire, mais éclairé d’une assurance nouvelle. Sa brillante première saison en Bundesliga (transfert d’YB à Gladbach pour 12 millions de francs) n’y est pas étrangère.

L’anticipation du «Mister»

Et c’est précisément là que l’évidence s’impose, plus frappante encore. Intégrer Denis Zakaria dans la liste des 23 appelés pour l’Euro français, il y a deux ans, et le laisser sur la touche n’aurait servi à rien? «Je ne m’étais même pas levé du banc pour aller m’échauffer ne serait-ce qu’une minute», s’amuse le joueur aujourd’hui. Non, il y avait déjà un projet dans la tête du sélectionneur. Là ou Ottmar Hitzfeld prenait au Mondial 2014, pour services rendus, un Barnetta en bout de course, Vladimir Petkovic se séparait au printemps 2016 d’Inler, quitte à faire jaser, pour intégrer Zakaria, 19 ans alors. Deux visions, un seul résultat: le jeune milieu de Gladbach a pu profiter de cette expérience. Il ne peut qu’en être pleinement reconnaissant à l’entraîneur qui lui a mis le pied à l’étrier, et le reste il le rend sur le terrain.

Petkovic n’a peut-être pas été un footballeur de génie, mais il a le sens de l’anticipation: il sait où il veut aller, quelle philosophie de jeu favoriser et avec qui porter et partager ses idées.

En 2016, il y avait déjà Elvedi et Embolo. Tout comme Zakaria, ils sont la démonstration d’un travail intelligent de Petkovic. Embolo et Zakaria sont entrés en jeu contre le Brésil dimanche. Elvedi aura sa chance, si ce n’est pas en Russie, plus tard.

Forcément, ajouté au parcours en club, la confiance grandit. Le talent fait le reste.

Une progression naturelle

«Oui, quand je regarde dans le rétro, je me dis toujours que tout est allé très vite, sourit Denis. Mais aussi que tout s’est fait dans la continuité. Je savais que j’étais à l’Euro 2016 pour apprendre. Depuis deux ans j’ai mûri, j’ai progressé.»

Et il est prêt, lui le jeune loup de 21 ans, à remplacer Behrami, le mâle alpha de 33 ans. La meute a de l’avenir, magie de la succession sans mise en abyme: tout est naturel.

«Oui, je suis prêt», confirme simplement Zakaria. Parce qu’il n’y a rien d’autre à dire. Si Behrami, qui ne s’est pas entraîné ce mardi pour soigner son adducteur, peut affronter la Serbie vendredi soir, tant mieux. Sinon, Petkovic fera appel au Genevois. Une équipe – et son esprit –, cela se construit.

(24 heures)