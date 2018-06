Le Kremlin en perd la boule

C’est un Russe pur souche qui me l’a soufflé. Le centre-ville de Moscou et les abords de la place Rouge, c’est plus pour lui. «Il y a des fans partout, on ne peut même plus prendre un verre.» Bon prince, il laisse la place avec joie, parce que «c’est un peu fou».

Vraiment? Pourquoi ne pas le vérifier en même temps que l’Angleterre fait sa fête à la Tunisie? Ou l’inverse?

Ben, il n’avait pas tort, l’ami moscovite. Les abords du Kremlin ressemblaient à carnaval, sans les stands à bière ni les échoppes de poulet Sichuan. On est près du Kremlin, il faut quand même pas exagérer.

Des fans par milliers, hurlant leurs répertoires de tubes, sous l’œil ébahi des gens du coin qui luttaient avec le stockage de leurs smartphones qui n’acceptaient plus de nouvelles vidéos. Surtout les dames. Les mecs, eux, avaient plutôt tendance à vouloir rivaliser avec des «Russia» venus des tripes. Pris au dépourvu, à défaut de maillots de la Sbornaja, ils n’hésitaient pas à tomber le t-shirt.

Dans le hit-parade des hordes, les Argentins tenaient la vedette. Plus nombreux, ils squattaient le rond central, un peu comme Messi contre l’Islande. La partition était parfaite, dans le ton et le rythme. Juste derrière, Péruviens, Mexicains et Brésiliens se défendaient avec ardeur, tout comme les Polonais, mais dans un autre style. Dans ce concours digne des plus grandes «battles» de Guggenmusik, même les «petits» savaient comment capter l’attention. La plupart du temps, c’était juste l’un des leurs qui disjonctait. À l’image du sosie de Salah, habité d’une soudaine envie de hurler… quelque chose que l’on n’a pas compris.

Quelques encablures de folie. Sans animosité. Seul un Russe, silencieux, le regard noir et allumé, avec des bras de Schwarzenegger en pleine forme, a brisé la bonhomie en jetant une bouteille de vin en verre aux pieds d’un groupe de jeunes dames en beauté. Pas de chance pour lui: le verre russe était trop solide. La bouteille est restée entière et lui a vraiment passé pour un con. (nxp)