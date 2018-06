Stipe Pletikosa: «Nous vivons un début de tournoi très étrange»

Le rendez-vous est fixé dans le dédale de couloirs du stade du Spartak, à Moscou. Un labyrinthe où, sans les agents de sécurité postés tous les dix mètres, tout le monde se perdrait. Tous, sauf Stipe Pletikosa. L’ancien gardien de l’équipe de Croatie (114 sélections) connaît les lieux comme sa poche. Durant quatre ans, il a porté les couleurs du club. Pour la Coupe du monde, les couleurs des lieux changent. Mais pas le sentiment d’appartenance. Aujourd’hui ambassadeur de la FIFA, il a le privilège d’observer un tournoi dans lequel la Croatie brille au cœur de sa patrie d’adoption.

– Vous êtes presque à la maison dans ce stade, non?

– Oui, c’est vrai. Parce que c’est la maison du club pour lequel j’ai joué le plus longtemps. En Russie, j’ai évolué dans deux clubs, au Spartak Moscou et à Rostov.

– Et c’est comment d’y revenir?

– Sincèrement, c’est beaucoup d’émotions. J’ai revu le président du Spartak en haut des escaliers. J’ai échangé quelques mots avec lui. C’était poignant, car les relations que j’avais avec l’encadrement du club et avec les fans étaient incroyables. Elles étaient ce que tout joueur rêve de vivre.

– L’ambiance dans le stade est-elle la même pour un match du Mondial que pour une rencontre du Spartak?

– Non, elle est très différente. Le Spartak a des fans totalement impliqués. Ils arrivent à créer une atmosphère beaucoup plus chaude. Ils donnent leurs tripes pour pousser les joueurs. Et, quand vous sentez leur énergie, vous vous dépassez comme jamais. L’ambiance est juste indescriptible. C’est pour cela qu’on ressent cette appartenance comme un grand honneur.

– La Russie semble s’éveiller au Mondial. Désormais, le public ose même scander «Rossija» lors des matches où leur pays ne joue pas. Que se passe-t-il?

– Oui, j’ai entendu aussi. C’est quelque chose que l’on n’imaginait pas avant la Coupe du monde. Il y a un mois, j’étais à Nijni Novgorod. J’étais en mission comme ambassadeur FIFA. J’ai alors beaucoup parlé avec les médias. Et tous affirmaient que les fans étaient très sceptiques quant aux capacités de leur équipe.

– Mais l’équipe de Russie a gagné deux matches.

– Oui. En plus, elle a montré une belle énergie et inscrit huit buts, ce qui est remarquable. Ces victoires ont modifié la perception de la population partout dans le pays. Elle commence à libérer sa fierté.

– Une autre équipe qui brille, c’est la vôtre, la Croatie. Qu’en pensez-vous?

– Gagner trois à zéro contre l’Argentine… Quel fantastique résultat. Et avec la manière en plus. Contre le Nigeria, la Croatie avait déjà montré sa capacité à mettre de l’intensité sur une défense pour marquer. Cela avait apporté une dose incroyable de confiance, qu’elle a mise à profit contre l’Argentine.

– Est-ce que Rakitic et Modric sont meilleurs que Messi?

– La victoire n’est pas celle d’individus. (Il redevient joueur.) La clé a été la pression que nous avons fait subir aux trois défenseurs argentins. Nous les avons empêchés de transmettre le ballon aux milieux de terrain, donc à Messi. Ce fut essentiel. Tactiquement, nous avons fait un match admirable. On aurait pu douter après la mi-temps, mais les gars n’ont pas fléchi. C’est à mettre à leur crédit.

– Après deux semaines de compétition, quelles équipes vous ont impressionné?

– Nous vivons un tournoi très étrange. Presque toutes les grandes équipes, comme l’Espagne, l’Argentine, l’Allemagne ou le Brésil, n’ont pas gagné leur premier match. J’imagine qu’elles vont s’améliorer, elles le doivent. Du coup, dégager maintenant un favori est très difficile. Évidemment, je souhaite que la Croatie aille aussi loin que possible, et pourquoi pas jusqu’à la victoire. J’apprécie la manière dont le Portugal et l’Espagne jouent, de même que l’attitude du Mexique contre l’Allemagne. C’était rapide, vertical et intelligent côté défensif. D’une manière générale, j’ai l’impression que les joueurs des grandes nations sont fatigués après une très longue saison. Ils ne trouvent pas vraiment l’énergie de travailler en équipe, de se sacrifier l’un pour l’autre. Pourtant, il n’y a qu’avec cette attitude qu’ils avanceront.

– Et que pensez-vous de la Suisse?

– J’ai beaucoup apprécié sa prestation contre la Serbie. J’ai d’ailleurs regardé le match en compagnie de Pascal Zuberbühler, votre ancien gardien. Ce fut un très grand moment, surtout avec le but victorieux à la dernière minute. La Suisse a très bien joué. Je pensais que la Serbie, après leur très bon début de tournoi, s’impliquerait plus. Et qu’elle mettrait plus d’intensité après avoir pris l’avantage. Au contraire, c’est la Suisse qui a pris les choses en main. Au final, elle a mérité sa victoire. (24 heures)