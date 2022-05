Il faut lui laisser cela: Lausanne n’a pas manqué d’imagination dans sa lutte incessante contre le trafic de drogue sur son territoire, et particulièrement contre le deal de rue. On se souvient que pour effaroucher les trafiquants dans le quartier de Chauderon, la police stationnait à demeure un de ses fourgons sur la place, un fourgon dont tout le monde savait pertinemment qu’il était vide. Il y a aussi eu des éloignements prononcés, des présences d’agents renforcées, des horaires de piquet élargis sur site, des caméras installées et des coups de pied dans la fourmilière fortement médiatisés.