Éditorial – Coupes d’Europe: une balle dans le pied pour l’UEFA? Patrick Oberli

L’aveu est lâché dans un chuchotement, avec un brin de mauvaise conscience, comme si le fan avait honte de son plaisir à l’heure où le football se joue à huis clos. «Tu sais quoi? Cette formule de la Ligue des champions, ben… je trouve ça vachement bien.» «Vachement bien, oui!» avec ses matches «historiques» au quotidien. Le Bayern qui passe huit buts au Barça? Dingue! L’Olympique lyonnais qui tord Manchester City et son milliard d’euros en investissements «joueurs»? Jouissif!

Dans l’urgence et pour sauver ses finances, l’UEFA a mis sur pied des «Final 8» pour ses deux compétitions de clubs, la Ligue des champions et l’Europa League. Le cadre est certes un peu bancal entre les bruitages d’ambiance décalés et ces sièges vides dont on devine les formes sous les bâches. Mais sur les pelouses… chaque résultat, ou presque, est un appel à se replacer devant son écran le lendemain.

Car ces propos ne balaient pas une question fondamentale: est-ce qu, pour éviter la noyade, l’UEFA ne s’est pas tiré une balle dans le pied? Sans le vouloir, la confédération offre une expérience grandeur nature à la FIFA, sa grande ennemie. Elle légitime son concept de Coupe du monde des clubs – un tournoi concentré, avec 24 clubs majeurs des cinq continents – lancé par la fédération mondiale, dont la première édition, initialement planifiée en 2021 en Chine, n’a pas encore été refixée.

De quoi intensifier l’affrontement que se livrent les deux mastodontes. L’enjeu premier porte sur les dizaines de milliards de dollars en droits TV et sponsoring. Mais il en existe au moins un autre: pour Gianni Infantino, président de la FIFA, aujourd’hui déstabilisé par une procédure judiciaire ouverte en Suisse, mais aussi à l’origine du Mondial des clubs, c’est un bout d’assurance vie supplémentaire. Car l’homme sait très bien que les 211 fédérations membres ont pour habitude de protéger la main qui les nourrit. Les vagues de la pandémie sont encore loin d’être maîtrisées.