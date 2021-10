Phénomène «Bennifer» – Couple: Ils rallument la flamme de leur premier amour La moitié des adultes pensent souvent à leur premier crush. Et certains décident même de se remettre ensemble. Une tendance peut-être même boostée par la pandémie. Mirage ou autoroute vers le bonheur? Nicolas Poinsot

«Il ne s’agit pas toujours de la toute première histoire amoureuse, mais c’est la première fois qu’on aime aussi fort, c’est une rencontre de l’ordre de l’évidence.» - Saverio Tomasella, docteur en psychologie et psychanalyste. Getty Images

Ils ont vécu, chacun de leur côté, des mariages, des divorces et des idylles pansements sans lendemain. Mais Jennifer Lopez, 52 ans, et Ben Affleck, 49 ans, se sont finalement retrouvés après quasi deux décennies pour rallumer la flamme de leur grand amour de jeunesse. Lubie de people un peu déboussolés? Coup de folie typique de Hollywood? Pas si sûr. Car le premier véritable amour, celui qui marque votre jeunesse, celui qui met des galaxies entières dans les yeux et donne envie de se la jouer Bonnie and Clyde contre le reste du monde, semble continuer à nous hanter pendant des années, des décennies, voire toute la vie. Au point parfois, à l’image de Jennifer et de Ben, d’inspirer le désir d’un recommencement.