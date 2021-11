2000 participants à Morges – Courir au clair de lune: la formule qui séduit En running, la tendance est aux courses nocturnes. Nouvelles sensations, ambiance de fête: adeptes et organisateur expliquent ce succès. Pierre-Alain Schlosser

Courir de nuit révèle des sensations inédites chez les participants et exacerbe l’aspect festif des événements. Chantal Dervey

«On se croirait à une soirée techno», exagère à peine l’Aubonnois Eric Winkelmann. Pour la première fois, l’ancien astrologue de «24 heures» a couru sous les étoiles. Personnalité attachante des courses populaires, ce docteur en physique nucléaire, qui a collaboré avec Georges Charpak, Prix Nobel 1992, a apprécié son expérience nocturne, lors de la Night Run. «Courir de nuit, c’est magnifique. On distingue à peine les autres concurrents. L’ambiance nocturne rajoute de l’adrénaline. D’habitude, quand le soleil se couche, on regarde la télé ou on dort. Ça a un effet paradoxal sur le cerveau», ajoute-t-il.