Course à la Maison-Blanche – «Donald Trump va encore battre des records de levée de fonds» Afflux de nouveaux électeurs et jackpot financier: selon les experts, l’ancien président américain parvient à retourner ses déboires judiciaires à son avantage. Théophile Simon

Le «mugshot» de Donald Trump pris par la police du comté de Fulton, en Géorgie, le 24 août 2024. L’ancien président en fait un argument de campagne. AFP/FULTON COUNTY SHERIFF’S OFFICE

Convertir ses ennuis avec la justice en martingale politique et financière: la recette, suivie avec succès par l’équipe de campagne Donald Trump depuis des mois, a été une nouvelle fois appliquée ce jeudi. Sitôt son «mugshot» – photo d’identité judiciaire – diffusé par un comté de Géorgie à l’issue de son inculpation, l’ancien président a rouvert son compte sur le réseau social X (ex-Twitter) pour y publier la photo en la transformant en une affiche électorale barrée d’un nouveau slogan: «Interférence électorale. Ne jamais se rendre!»

«Lors de son premier déferrement, en avril, il a levé 4 millions de dollars en une seule journée, contre une moyenne d’environ 80’000 dollars par jour avant l’inculpation.» Jean-Eric Branaa, spécialiste des États-Unis

La publication est accompagnée d’un lien vers le site de campagne du candidat républicain. Et en page d’accueil de celui-ci, le visiteur trouve immédiatement un appel au don. «Cette nouvelle inculpation va lui permettre de battre de nouveau record de levée de fonds. Lors de son premier déferrement, en avril, il a ainsi levé 4 millions de dollars en une seule journée, contre une moyenne d’environ 80’000 dollars par jour avant l’inculpation. Durant la semaine de son second déferrement, en juin, il a ensuite levé sept millions de dollars», explique Jean-Eric Branaa, spécialiste des États-Unis et maître de conférences à l’université Panthéon-Assas. «Lorsque nous aurons les chiffres du troisième trimestre (ndlr: au cours duquel Donald Trump a été inculpé à Washington puis en Géorgie), nous devrions constater des tendances similaires.»

Finances dans le rouge

Désormais inculpé devant pas moins de quatre tribunaux, l’ex-président américain a besoin d’argent. De beaucoup d’argent. Rien que pour l’année 2023, son équipe de campagne a ainsi réglé près de 40 millions de francs de frais juridiques, soit 80% des dons récoltés. Ces factures d’avocats ne concernent pas seulement Donald Trump. Le milliardaire new-yorkais doit également couvrir le coût de la défense de plusieurs dizaines de ses collaborateurs inculpés à ses côtés.

Et la manne n’est visiblement pas suffisante pour aider tout le monde. Selon des fuites de presse, le principal conseiller juridique de Donald Trump, Rudolph Giuliani, a dû rendre visite à son patron en Floride pour quémander le règlement de plusieurs centaines de milliers de dollars de frais d’avocats. Donald Trump aurait consenti à n’en régler qu’une fraction.

«Cette proportion de petits donateurs correspond à la ligne populiste de la campagne de Donald Trump.» Nicole Bacharan, historienne et spécialiste des États-Unis

À ce stade, les sommes affluant vers l’ex-président proviennent essentiellement de petits donateurs: depuis le début de l’année 2023, 82% des dons adressés à la campagne de Donald Trump étaient inférieurs à 200 dollars. Soit la plus haute proportion parmi tous les concurrents à la primaire républicaine. Son principal rival, Ron DeSantis, n’affiche ainsi qu’un taux de 17%.

«Cette proportion de petits donateurs correspond à la ligne populiste de la campagne de Donald Trump», juge Nicole Bacharan, historienne et spécialiste des États-Unis. «Il adopte une posture victimaire en racontant à son électorat que l’État profond veut le faire taire et, par ricochet, faire taire le peuple. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ça marche.»

Un partisan de Donald Trump devant la prison du comté de Fulton, en Géorgie, où l’ancien président a été inculpé le 24 août 2023. AFP/CHRISTIAN MONTERROSA

Jackpot en vue

Le début de ses convocations au tribunal, en mars, a en effet provoqué une spectaculaire remontée de Donald Trump dans les sondages. «Chaque nouvelle inculpation le renforce et lui fait gagner entre trois et six points dans les sondages. Il est désormais très loin devant ses concurrents républicains et s’achemine vers un triomphe à la primaire», pronostique Jean-Eric Branaa. Une victoire qui, si elle se concrétisait, mettrait un terme aux ennuis financiers de Donald Trump.

«Lors de sa campagne de 2020, il avait levé plus d’un demi-milliard de dollars. À ces niveaux-là, ce ne sont plus des factures d’avocats d’un, deux ou même dix millions de dollars qui sont susceptibles de faire dérailler une campagne», ajoute Jean-Eric Branaa.

«Un passage devant le tribunal vaut un meeting réussi.» Nicole Bacharan, historienne et spécialiste des États-Unis

«Davantage que par ces contingences financières, Trump pourrait être gêné par les conflits d’agenda occasionné par l’ouverture des procès, auxquels il devra assister en personne. Mais là encore, ces futurs rebondissements judiciaires vont aider sa campagne. Un passage devant le tribunal vaut un meeting réussi», conclut Nicole Bacharan.

Théophile Simon est reporter à la rubrique Monde depuis octobre 2022. Il était précédemment journaliste indépendant pour plusieurs médias francophones, notamment lors de la guerre en Ukraine. Théophile Simon est diplômé en finance et en économie de l'université Paris-Dauphine. Plus d'infos

