Rencontre Biden-Poutine à Genève – Course contre la montre avant un sommet à hauts risques La Suisse va devoir composer avec les autorités russes et américaines pour garantir la sécurité des discussions prévues mi-juin à Genève. Julien Culet , Alain Jourdan

L’Hôtel Intercontinental serait actuellement le lieu privilégié pour accueillir les présidents russe et américain. Les négociations sur le nucléaire iranien s’y étaient notamment tenues en 2015. KEYSTONE

Avec l’annonce de la tenue d’une rencontre à Genève entre Joe Biden et Vladimir Poutine, c’est un véritable défi sécuritaire qui attend la Suisse. Et à trois semaines du sommet, prévu les 15 et 16 juin, le timing est serré. «Il y avait des rumeurs, confirmées ce mardi. Nous commençons maintenant les préparatifs de l’événement. Le délai est court, reconnaît Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police genevoise. Nous avons toutefois déjà connu plus court encore.»

Du côté suisse, toutes les questions sécuritaires sont chapeautées par l’Office fédéral de la police (Fedpol). «Nous évaluons la situation afin de déterminer l’ampleur du dispositif de sécurité, indique la porte-parole Anne-Florence Débois. La mise en œuvre des mesures incombe aux polices cantonales concernées. Les services de sécurité des délégations des pays concernés sont également étroitement impliqués.» C’est donc un bal des plus ordonnés qui se mettra en place d’ici au jour J.