Nouvelle course en ville – Course record, The Giants Geneva n’a pas usurpé son nom Sur les quais, la Bahreïnienne Kalkidan Gezahegne, nouvelle reine mondiale des 10 km sur route, a donné à l’épreuve ses premières lettres de noblesse. Pascal Bornand

Kalkidan Gezahegne, victorieuse à Genève. keystone

À l’heure pile, le Jet d’eau a jailli et le peloton a fusé. C’était, ce dimanche matin, le baptême du feu pour The Giants Geneva, une épreuve nouvelle, arrivée comme déboule un éléphant dans un magasin de porcelaine. Elle voulait casser la baraque, elle a fracassé le chrono. «C’est la plus belle des courses», roucoulait la Bahreïnienne Kalkidan Gezahegne, l’héroïne du jour, une géante aux yeux de biche, qui se plaît à s’entraîner et à courir avec les hommes. «Je les aime beaucoup, ils me font courir vite!»