Anniversaire – Courseboux, alerte centenaire, en édition limitée

Les habitués du Cully Jazz Festival connaissent bien le jardin du Domaine Potterat, dans cette maison six fois centenaire qui abrite aussi la cave familiale. Depuis 2016, Grégoire Potteraz est d’ailleurs codirecteur de la manifestation. Aujourd’hui, il est aussi aux commandes de l’exploitation de 3,6 hectares, succédant à Jean-François et Jacques. Le vigneron-œnologue a amené avec lui de nouvelles idées viticoles, comme ce savagnin et cette syrah qu’il a plantés pour diversifier l’offre.

Mais on ne change pas l'ADN de Lavaux, et celui-ci contient forcément un grand gène du chasselas. Chez les Potterat, cela fait pile cent ans que l'arrière-grand-père Jean a mis son vin en bouteilles pour la première fois, et il avait choisi alors ces petites parcelles des Côtes de Courseboux, appellation Villette, pour sa première. Un terroir aux terres lourdes qui n'a jamais déçu, et qui donne toujours ce vin tendu, puissant et minéral qui reste l'étendard de la cave. Cette dernière propose également un Épesses et un Villette en chasselas, le savagnin et, côté rouge, un pinot noir, un plant robert et la syrah.

Pour fêter dignement ce centenaire et la nouvelle génération, une édition limitée du millésime 2020 des Côtes de Courseboux Vieilles Vignes a été mise dans un pot vaudois (140 cl) sérigraphié. On y retrouve ce chasselas pressuré doucement dans le pressoir vertical datant de 1881, puis élevé sur lies pendant dix mois en tonneau de bois. Le nez est de fleurs et de fruits blancs, avant une bouche puissante, grasse, avec une belle fraîcheur et une minéralité qui promettent de la garde.

