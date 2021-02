Hockey – Courte victoire du HCB face à un LHC «light» Le HC Bienne a battu Lausanne 2-1 mardi. Les Vaudois alignaient un effectif «light». Cyrill Pasche, Bienne

Matthias Memeteau a foncé dans Joren Van Pottelberghe. keystone-sda.ch

Un premier round d’observation (0-0 après les 20 premières minutes de jeu), puis deux buts en deuxième période, à chaque fois marqués en supériorité numérique. Le LHC a ouvert la marque grâce à Charles Hudon d’une reprise instantanée (22e, 0-1). Le HC Bienne a répliqué par Konstantin Komarek, auteur d’une déviation devant le gardien Luca Boltshauser (33e, 1-1).

Toujours sans Malgin et Gibbons, le LHC n’a pas brillé lors d’une deuxième période dominée par les Seelandais. Pour preuve, les Lions n’ont adressé aucun tir sur le but biennois entre la 24e et la 34e minutes… En cause, les trop nombreuses pénalités lausannoises (cinq) qui ont permis au HCB de monopoliser le puck durant la période médiane. Aussi, un effectif un peu trop «léger» pour mettre le HCB dans ses petits patins.

Le but gagnant est finalement venu de la canne de Janis Moser. Le défenseur du HCB a inscrit le 2-1 d’un puissant tir de la ligne bleue à 15 minutes de la fin du temps réglementaire (45e).

Mercredi, les Vaudois reçoivent Lugano. Ils iront ensuite à Berne vendredi avant d’accueillir GE Servette samedi. Les Biennois affronteront Fribourg à domicile samedi.

Bienne – Lausanne 2-1 (0-0 1-1 1-0)

Tissot Arena. 0 spectateur (huis clos). Arbitres: MM. Piechaczek (Tch), Hürlimann, Fuchs et Steenstra (Can).

Buts: 22e Hudon (Roth, Emmerton/ 5 c 4) 0-1, 33e Komarek (Rajala, Rathgeb/ 5 c 4) 1-1, 45e Moser (Fuchs) 2-1.

Bienne: van Pottelberghe; Rathgeb, Moser; Forster, Fey; Kreis, Stampfli; Sartori; Hischier, Pouliot, Rajala; Hofer, Komarek, Fuchs; Brunner, Cunti, Künzle; Kessler, Gustafsson, Kohler; Tanner. Entraîneur: Leuenberger.

Lausanne: Boltshauser; Heldner, Frick; Marti, Genazzi; Roth, Grossmann; Schneeberger, Krueger; Bertschy, Jooris, Bozon; Hudon, Emmerton, Kenins; Krakauskas, Froidevaux, Douay; Volejnicek, Mémeteau, Mainot. Entraîneur: McTavish.

Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne, 6 x 2’ contre Lausanne.

Notes: Bienne sans Hügli, Lüthi, Lindgren, Ulmer ni Lindbohm (blessés). Lausanne sans Antonietti, Barberio, Jäger, Maillard (blessés), Gibbons, Malgin (malades), Conacher (transféré à Berne), Leone (à Kloten) ni Cajka (à Ambri). Tirs sur le poteau: Genazzi (6e), Moser (28e), Künzle (40e). Lausanne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’25 à la fin du match). Temps mort demandé par Lausanne (58’56).