Après les émeutes – Couvre-feu: une décision de justice tient les Pays-Bas en haleine Tout le pays est suspendu au verdict que doit prononcer vendredi une Cour d’appel, pour savoir si oui ou non, le couvre-feu est maintenu. Virginie Lenk Tribune de Genève

Willem Engel, du groupe Viruswaarheid, s’adresse à la presse après avoir assisté au jugement de la Cour d’appel, à La Haye, le 16 février 2021. keystone-sda.ch

C’est l’histoire de David contre Goliath. Ou plutôt celle d’un professeur de zouk brésilienne contre le premier ministre néerlandais et son gouvernement. Un combat qui se déroule en trois rounds, avec pour décor des voitures incendiées et des magasins saccagés lors d’une série d’émeutes sans précédent qui a laissé le pays groggy.

David, c’est Willem Engel. Plutôt un non-violent à en lire la presse néerlandaise, qui balade son sourire chaleureux et ses dreadlocks dans des manifestations au slogan Amour et vérité. Le chef de file des coronasceptiques s’oppose depuis le début au couvre-feu instauré en urgence fin janvier et jusqu’au 2 mars, de 21 h à 4 h 30 du matin. La décision avait alors déclenché plusieurs jours de révoltes à travers le pays, les pires depuis des décennies, et dont la violence des images avait surpris au-delà des frontières.