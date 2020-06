Suisse – Covid-19: 23 nouveaux cas et 12 décès en un jour Une hausse des contaminations et des décès se fait jour en Suisse. Au total, 1675 personnes sont décédées en Suisse en lien avec un Covid-19.

La Suisse et le Liechtenstein comptent désormais 31’011 cas confirmés en laboratoire. (KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi) KEYSTONE

La Suisse a enregistré 23 cas supplémentaires de coronavirus en un jour. Sur son site internet mercredi, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) fait aussi état de douze décès. Seuls deux avaient été annoncés la veille et aucun les deux jours précédents.

La Suisse et le Liechtenstein comptent désormais 31’011 cas confirmés en laboratoire. Le nombre de cas est toutefois soumis à des fluctuations hebdomadaires, avec des chiffres plus faibles le week-end, rappelle l’OFSP.

Au total, 435’458 tests ont été effectués, dont 9% étaient positifs. Plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne, rappelle l’OFSP. L’incidence se monte à 361 cas pour 100’000 habitants.

Près de 1700 morts

Au total, 1675 personnes sont décédées en Suisse en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire. L’incidence se monte à 20 décès pour 100’000 habitants.

Sur les 1581 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 97% souffraient d’au moins une maladie préexistante. Les trois plus fréquemment mentionnées étaient l’hypertension (63%), les maladies cardiovasculaires (57%) et le diabète (26%).

Parmi les personnes décédées, 57% étaient des hommes. Selon l’âge, le nombre de personnes décédées par 100’000 habitants est deux à trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. L’âge des personnes décédées allait de 0 à 108 ans, avec un âge médian de 84 ans.

A ce jour, 3987 hospitalisations en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire ont été déclarées, soit deux de plus que la veille. Par rapport à la taille de leur population, les cantons de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais restent les plus touchés.

Afin d’éviter la transmission du virus, les autorités cantonales peuvent placer en isolement les personnes malades et en quarantaine, pour une dizaine de jours, leur entourage. A ce jour, 106 personnes étaient en isolement et 363 en quarantaine dans 22 cantons, en particulier romands et au Liechtenstein.

( ATS/NXP )