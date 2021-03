Covid-19

Pour le bien de la collectivité

Je me permets par ces quelques lignes de faire part de ma prise de conscience concernant les «dociles habitants» face à la situation de la pandémie en Suisse. Ce n’est en effet pas la faute du gouvernement si la pandémie se perpétue par rebondissements. Il est temps que ceux qui s’astreignent aux consignes de protection s’élèvent contre l’attitude trop répandue qui consiste à nier la réalité du danger et à refuser les gestes barrières, sans évoquer plus avant ici la récalcitrance à la vaccination.

L’irresponsabilité de certains contribue directement à la prolongation du temps de pandémie, à la précarisation de notre économie et au maintien des restrictions de liberté contre lesquelles ils s’insurgent eux-mêmes. Il conviendrait maintenant de dire notre gratitude à tous ceux qui font preuve de prudence et d’autodiscipline au bénéfice de toute la collectivité.