Covid-19

Il nous prive de l’essentiel!

Non, je n’ai pas peur du Covid. Mais je suis sérieusement préoccupé de ses effets collatéraux néfastes pour notre société: – Nous détruisons toute vie sociale, culturelle et associative, tout ce qui fait la richesse d’une société vivante, quoi! – Nous sommes en train de sacrifier toute une génération de jeunes. – Nous approchons l’ère de la RDA, où tout un chacun contrôlait ses voisins, où chacun se méfiait de l’autre.

Depuis une année, les médias ne parlent que de Covid et créent ainsi un climat de peur en continu. Attention: La peur est le pire ennemi de notre système immunitaire. Moi, au lieu de me laisser intimider par cette pandémie de peur, j’essaie de renforcer mon système immunitaire par une alimentation saine et équilibrée, par des exercices physiques en plein air, par un complément de vitamine D. Si j’étais en EMS, je préférerais succomber au virus que crever à petit feu de solitude, de manque de contacts sociaux.