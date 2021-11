L’invité – Covid-19: il est nécessaire de sortir d’un débat stérile

La campagne sur le référendum lancé contre la modification de la loi Covid-19 prendra fin dans quelques jours, au soulagement de beaucoup. Cependant, quel qu’en soit le résultat, les tensions sociales apparues depuis de nombreux mois ne vont pas instantanément disparaître.

Partisans et adversaires de la loi vont continuer à s’invectiver, sur les réseaux sociaux ou les différents forums d’échange offerts par les médias. À moins qu’il ne soit très tranché, ce dont on peut douter, le verdict des urnes ne devrait satisfaire aucune des parties, parce que la pandémie se poursuit et que les conditions changent régulièrement.

Les recours de toute sorte vont fleurir pour tenter de discréditer ou même de remettre en question les résultats. Leurs chances d’aboutir sont minces, mais l’important réside surtout dans la suspicion produite: si les conditions avaient été régulières, le résultat serait différent.

«La fertilité du débat dépend de l’humilité que chacun adopte face à son propre savoir.»

Par ailleurs, toute une série de rendez-vous sont à l’agenda politique futur, à commencer par une votation sur l’initiative populaire intitulée «Pour la liberté et l’intégrité physique (stop à la vaccination obligatoire)» du Mouvement de liberté suisse. D’autres sont en préparation.

Les vagues de Covid ne vont pas non plus soudainement cesser. Un nouveau confinement pourrait bien ponctuer cette fin d’année en Suisse, à l’image de l’exemple autrichien ou allemand.

Tout prête à croire que les discussions iront alors bon train ces prochains mois, notamment autour de la responsabilité dans la dégradation de la situation. Pas besoin d’une imagination fertile pour anticiper les arguments mobilisés de part et d’autre de la ligne de fracture que représente le vaccin.

Inquiète de la dégradation de la situation, la Société suisse d’utilité publique vient de lancer un appel à la tolérance et au dialogue. Une prise de position publique de sa part est relativement rare, indiquant son inquiétude face aux divisions de la population quant à la manière de gérer la pandémie.

Incertitudes et positions tranchées

Les positions semblent d’autant plus tranchées que les incertitudes tant scientifiques que sociales sont importantes. De part et d’autre, les affirmations contradictoires ne se fondent que rarement sur des démonstrations ancrées, alors même qu’elles prétendent en relever.

Le débat démocratique, si nécessaire dans un tel dossier, ne peut gagner en sérénité qu’en acceptant qu’il n’existe pas d’arguments irréfutables et que les points de vue contraires méritent attention et respect. Il faut aussi sortir de l’idée que l’autre camp, pour autant qu’il existe en tant que tel, ne chercherait pas lui aussi une issue à la crise, mais avec des moyens différents qu’il faut aussi prendre en considération. La fertilité du débat dépend de l’humilité que chacun adopte face à son propre savoir.

René Knüsel Afficher plus Politologue

