Suisse – Covid-19 : le vaccin est autorisé par la Suisse Swissmedic annonce samedi avoir autorisé l’utilisation du vaccin développé par Pfizer/BioNTech. Il s’agit du premier vaccin contre le coronavirus autorisé en Suisse.

Photo d’illustration. AFP

Swissmedic annonce samedi autoriser l’utilisation du vaccin développé par Pfizer/BioNTech. Il s’agit du premier vaccin contre le coronavirus autorisé en Suisse. La protection est supérieure à 90% sept jours après la deuxième injection, écrit Swissmedic.

Il s’agit de la première autorisation mondiale de ce vaccin dans le cadre d’une procédure ordinaire et non urgente. L’autorisation est tombée après un examen minutieux des documents soumis en continu. Les données disponibles à ce jour font état d’une efficacité élevée, comparable dans tous les groupes d’âge étudiés et satisfont aux exigences de sécurité, précise l’organe compétent en la matière.

Après un examen approfondi des informations disponibles, Swissmedic arrive à la conclusion que le bénéfice du vaccin Pfizer/BioNtech est supérieur aux risques.

Comme pour tous les médicaments nouvellement admis, Swissmedic surveillera de près la sécurité du vaccin et prendra au besoin des mesures immédiates. Les effets secondaires les plus fréquemment documentés sont comparables à ceux du vaccin contre la grippe.

Deux injections

Les personnes âgées de plus de 16 ans et plus peuvent se faire vacciner contre le coronavirus, en tenant compte des recommandations officielles de la Confédération. Deux injections intramusculaires administrées à au moins 21 jours d’intervalle sont recommandées pour une protection optimale.

Pour annoncer des effets indésirables, Swissmedic met en place un système en ligne spécial pour permettre aux spécialistes de santé de déclarer des suspicions de tels effets. En outre, il va continuer d’exiger du fabricant la collecte constante d’informations sur la sécurité, l’efficacité et la qualité du vaccin.

Double examen

Pour donner son autorisation, Swissmedic a fait analyser documents, données et dernières réponses à ses questions par ses propres spécialistes. En outre, dans leur séance extraordinaire de vendredi, les experts externes en vaccins de l’organe indépendant de conseil scientifique de Swissmedic ont effectué de leur côté une expertise approfondie. Ils ont recommandé l’autorisation du vaccin.

Les autres demandes d’autorisation pour des vaccins contre la pandémie sont traitées avec une priorité élevée, ajoute Swissmedic. Des informations seront données dès que de nouvelles données seront disponibles.

AFP/NXP