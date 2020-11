[En direct] Presse et démocratie – Covid-19: les médias ont-ils fait leur travail? L’État doit-il les aider? Une vingtaine de personnalités du monde des médias, de la politique et de la santé débattent aujourd’hui en direct au sein du Club suisse de la presse. Deux grandes questions au menu des débats: À qui profitera l’aide à la presse? Et qui financera la presse de demain? L.P.

Le Club suisse de la presse organise les premières Assises presse et démocratie ce 20 novembre à son nouveau siège du Domaine de Penthes, à Genève. Suivez en direct et au fil de la journée, les débats et interviews.

L’événement qui se déroulera en visioconférence (en direct sur cette page) réunira une vingtaine de personnalités des médias, des milieux politiques et de la santé. La matinée sera consacrée à l’aide directe à la presse tandis que l’après-midi les intervenants débattront de la couverture par les médias de la crise sanitaire.

Les Assises se concluront par la remise de la plus prestigieuse distinction de la presse romande, le prix Dumur.

Programme complet

En matinée, éditeurs et rédacteurs en chef de tous horizons, politiques et autres spécialistes se pencheront sur l’épineuse question de l’aide aux médias ainsi que sur les bouleversements de la presse en ligne.

9h15: Bienvenue du Club suisse de la presse, Pierre Ruetschi

9h30: Entretien en direct avec Peter Wanner, éditeur des groupes de presse AZ Medien et CH Media.

10h: Interview en direct avec François Longchamp, président d’Aventinus. Par Jean-Jacques Roth

10h30: Allocution de Bernard Maissen, directeur de l’OFCOM, ancien rédacteur en chef de l’ATS.

11h: Grand débat Faut-il aider la presse? Et quelle presse?Avec Nuria Gorrite, conseillère d'Etat VD, Christine Gabella, déléguée pour les médias payants Tamedia, Clara Vuillemin, cofondatrice Republik, François Schaller, journaliste, ancien directeur/rédacteur en chef de l'AGEFI, Tibère Adler, CEO Le Termps et Heidi.news, Peter Wanner, éditeur AZ Medien et CH Media. Modéré par Pierre Ruetschi.

12h: Face à face Michel Jeanneret (Blick.ch) et Sandra Jean (Watson) modéré par Ludovic Rocchi

13h30: Entretien en dessins avec Chappatte qui vient de publier une BD sur son histoire du Covid-19 (“Au cœur de la vague”). Par Luisa Ballin

14h: Interview en direct avec Daniel Koch, ancien responsable du service épidémiologie de l’OFSP devenu icône de la crise sanitaire. Par Pierre Ruetschi

14h30: Grand débat Est-ce que les médias ont fait leur travail? Avec Bertrand Kiefer, directeur-rédacteur en chef Médecine et Hygiène, Sylvain Besson, cellule enquête Tamedia, Jacques Pilet, Bon pour la tête, Sylvie Briand, directrice du département pandémie et épidémies de l'OMS, Mauro Poggia, conseiller d’État en charge de la santé (GE), Claude-François Robert, Médecin cantonal Neuchâtel, Daniel Koch, ancien chef division des maladies transmissibles de l'OFSP. Modéré par Jean-Philippe Ceppi.

16h: Remise du Prix Dumur à Richard Werly (Le Temps). Laudatio Alain Jeannet. Allocution de Richard Werly.