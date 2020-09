L’OMS demande plus de solidarité dans la lutte contre le Covid Afficher plus

«Ce qui m’inquiète le plus... c’est le manque de solidarité": six mois après le début de la pandémie qui a fait plus de 900’000 morts, le patron de l’Organisation mondiale de la santé souhaite plus d'unité internationale dans la lutte contre le Covid-19.

C’est ce même Tedros Adhanom Ghebreyesus qui le 11 mars a utilisé le terme «pandémie» même si l’organisation qu’il dirige avait dès le 30 janvier déclaré son plus haut niveau d’alerte: l’urgence de santé publique d’importance internationale.

Après plus de 900’000 morts et presque 28 millions de cas d'infection connus, M. Tedros constate que le coronavirus continue de faire des ravages.