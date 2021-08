C’est vous qui le dites 27 août - Covid 19, Lutry, oppositions, mariage pour tous

Covid-19

Se faire vacciner ou pas?

La 4e vague de Covid, due au variant Delta, est bien en route. Pourtant, beaucoup de personnes hésitent encore à se faire vacciner, parce que le vaccin a été développé trop rapidement ou ses conséquences à long terme ne sont pas connues.

Jusqu’à récemment, la création d’un vaccin contre un virus inconnu prenait plus de dix ans. Identifier le virus, le caractériser et tester des vaccins candidats, nécessitait des années. Ensuite, une entreprise devait produire le vaccin et le tester chez l’humain, avec le risque de perdre des centaines de millions de dollars en cas d’échec.