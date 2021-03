Covid-19

Y a-t-il encore un skipper à bord?

Nous naviguons à vue dans une eau «Covid» marécageuse. La route semble interminable. Une nouvelle fois, notre Navire, avec Alain Berset et son staff aux commandes, est secoué par une tempête, celle de l’incompréhension.

Panique à bord; mon Dieu comme c’est difficile de jongler entre l’économie et les restrictions sanitaires, sans avantager l’un ou l’autre. Le skipper a besoin de notre confiance pour passer le cap de «Bonne-Espérance», et entrer dans des eaux plus calmes. La critique est toujours aisée après, mais mieux faire?…