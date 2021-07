Voile

Les Genevois Lucien Cujean (31 ans) et Sébastien Schneiter (25 ans) ont disputé les régates Nos 5 et 6 de leur calendrier olympique jeudi sur le plan d’eau de Zushi. Et ils ont connu deux sentiments.

D’abord la joie puisqu’ils ont terminé la première course de la journée à la 4e place.

Ensuite la colère car ils ont été disqualifiés de la deuxième épreuve pour avoir volé le départ. Ils ont déposé un protêt qui n’a pas abouti.

Lucien Cujean et Sébastien Schneiter Sailing Energy/World Sailing (LDD)

Au général mené par les Britanniques Dylan Fletcher et Stuart Bithell (18 points), ils se situent en 14e position avec 54 points

La compétition comprend 12 régates, plus la Medal Race finale.