Covid-19

Vaccinés et réfractaires

Aujourd’hui il y a ceux qui refusent toute vaccination et qui sont réfractaires à cette dernière et ceux qui par peur de la maladie, par solidarité ou par logique se font vacciner. Ces derniers font qu’un pourcentage de la population est immunisé grâce à eux, donc à mon avis il serait normal qu’ils aient certains avantages, déplacements et autres. Car si un certain nombre de maladies ont été éradiquées c’est bien grâce aux vaccins: variole, diphtérie, tétanos, coqueluche, polio­myélite, rougeole, etc.

Depuis une année nous subissons cette terrible pandémie mondiale du Covid-19 qui a plombé l’économie mondiale et qui nous prive de mouvements et vie sociale. Il faut continuer les gestes barrières et faire confiance à nos chercheurs, car pour le moment c’est la seule solution pour sortir de cette situation.