Covid-19

Sacrifier la jeunesse?

Ils ont de 18 à 25 ans, certains moins, certains plus, ils sont apprentis, étudiants, jeunes en formation ou en premier emploi, «la jeunesse» comme on dit, et pour eux la vie s’est arrêtée: nos dirigeants ont décidé de sacrifier une génération, choix politique, peut-être électoral, mais qui aura de lourdes conséquences, humaines et sociales, économiques aussi.

Les jeunes, on les écoute parfois, mais on ne les entend pas: on leur dit «la vie est longue» et on les anesthésie avec quelques aides sociales, alors que cette jeunesse souffre et vit un profond mal-être, qui s’accentue de semaine en semaine.