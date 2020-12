2020 en images – Covid-19, une rétrospective vaudoise Ces dix derniers mois, nos journalistes et photographes sont allés sur le terrain, pour documenter la crise sanitaire au plus près. Retour en vidéo sur notre couverture vaudoise de la pandémie. Catherine Cochard

Coup d’œil dans le rétroviseur en vidéo. Catherine Cochard

La fin de l’année étant propice aux rétrospectives, celle-ci se concentre sur la couverture médiatique de la crise sanitaire réalisée dans le canton de Vaud ces dix derniers mois par nos journalistes et photographes.

Compilation non exhaustive des reportages réalisés depuis le 16 mars 2020, cette vidéo retrace la chronologie de la pandémie vue de notre coin de territoire vaudois. On y retrouve les personnages croisés au fil du temps, leur quotidien bouleversé par le virus et la douceur d’un été suspendu entre deux vagues.